Крымский мост сейчас: обстановка на объекте
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: обстановка на объекте
Крымский мост вечером в понедельник отрыт для проезда автотранспорта с двух сторон Керченского пролива. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 18.05.2026
18:10 18.05.2026 (обновлено: 18:31 18.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост вечером в понедельник отрыт для проезда автотранспорта с двух сторон Керченского пролива. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – говорится в сообщении по состоянию на 18 часов.
Крымский мост – стратегический объект. Транспортный переход периодически перекрывают в целях безопасности. В ночь на 18 мая мост был закрыт более 10,5 часов.
Движение по мосту разрешено только легковым автомобилям. С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Существует альтернативный маршрут через новые регионы, он оборудован и безопасен.
