https://crimea.ria.ru/20260518/krymskiy-most-seychas-obstanovka-na-obekte-1156110930.html
Крымский мост сейчас: обстановка на объекте
Крымский мост сейчас: обстановка на объекте - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Крымский мост сейчас: обстановка на объекте
Крымский мост вечером в понедельник отрыт для проезда автотранспорта с двух сторон Керченского пролива. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 18.05.2026
2026-05-18T18:10
2026-05-18T18:10
2026-05-18T18:31
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145904409_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b355bce966ff322e09d98afeef261fd7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост вечером в понедельник отрыт для проезда автотранспорта с двух сторон Керченского пролива. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКСКрымский мост – стратегический объект. Транспортный переход периодически перекрывают в целях безопасности. В ночь на 18 мая мост был закрыт более 10,5 часов.Движение по мосту разрешено только легковым автомобилям. С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Существует альтернативный маршрут через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Карточки для проезда по Крымскому мосту будут выдавать в случае возникновения очереди Сухопутный коридор в Крым для электромобилей – какие нюансыЗадержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные перевозчика
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145904409_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_19f657b9a44bba67f02599f35d4aeacb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост сейчас: обстановка на объекте
Крымский мост вечером в понедельник свободен для проезда с обеих сторон
18:10 18.05.2026 (обновлено: 18:31 18.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост вечером в понедельник отрыт для проезда автотранспорта с двух сторон Керченского пролива. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – говорится в сообщении по состоянию на 18 часов.
Крымский мост – стратегический объект. Транспортный переход периодически перекрывают в целях безопасности. В ночь на 18 мая мост был закрыт более 10,5 часов.
Движение по мосту разрешено только легковым автомобилям. С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
А с 29 апреля изменилась схема движения
перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Существует альтернативный маршрут через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: