Крымский мост сейчас: обстановка на объекте

Крымский мост вечером в понедельник отрыт для проезда автотранспорта с двух сторон Керченского пролива.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост вечером в понедельник отрыт для проезда автотранспорта с двух сторон Керченского пролива. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКСКрымский мост – стратегический объект. Транспортный переход периодически перекрывают в целях безопасности. В ночь на 18 мая мост был закрыт более 10,5 часов.Движение по мосту разрешено только легковым автомобилям. С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Существует альтернативный маршрут через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Карточки для проезда по Крымскому мосту будут выдавать в случае возникновения очереди Сухопутный коридор в Крым для электромобилей – какие нюансыЗадержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные перевозчика

