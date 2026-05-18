Крымский мост сейчас – ситуация с очередями и обстановка - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Крымский мост сейчас – ситуация с очередями и обстановка
09:11 18.05.2026 (обновлено: 09:12 18.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен для проезда с обеих сторон, обстановка спокойная, очередей уже нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.
Транспортный переход через Керченский пролив был закрыт с девяти часов вечера воскресенья. Открыли мост утром в понедельник, спустя 10,5 часов. к 8 утра образовалась пробка из 350 авто, в пути задерживаются 17 поездов. Спустя час автомобильные заторы рассосались.
"По состоянию на 09:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
Крымский мост – стратегический объект, проезжающий по нему транспорт обязан проходить процедуру досмотра. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. Отныне транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
