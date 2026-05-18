https://crimea.ria.ru/20260518/krymskiy-most-seychas--situatsiya-s-ocheredyami-i-obstanovka--1156092080.html

Крымский мост сейчас – ситуация с очередями и обстановка

Крымский мост сейчас – ситуация с очередями и обстановка - РИА Новости Крым, 18.05.2026

Крымский мост сейчас – ситуация с очередями и обстановка

Крымский мост сейчас свободен для проезда с обеих сторон, обстановка спокойная, очередей уже нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 18.05.2026

2026-05-18T09:11

2026-05-18T09:11

2026-05-18T09:12

ситуация на дорогах крыма

крым

новости крыма

крымский мост

логистика

керчь

транспорт

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0e/1130066472_0:178:3044:1891_1920x0_80_0_0_515a96ebb17c74cedf91669b777c3db4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен для проезда с обеих сторон, обстановка спокойная, очередей уже нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.Транспортный переход через Керченский пролив был закрыт с девяти часов вечера воскресенья. Открыли мост утром в понедельник, спустя 10,5 часов. к 8 утра образовалась пробка из 350 авто, в пути задерживаются 17 поездов. Спустя час автомобильные заторы рассосались. Крымский мост – стратегический объект, проезжающий по нему транспорт обязан проходить процедуру досмотра. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. Отныне транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост открыт спустя 10,5 часов16 поездов задерживаются на Кубани из-за остановки движения по Крымскому мосту33 миллиона машин проехали по Крымскому мосту за восемь лет

https://crimea.ria.ru/20260518/zaderzhka-poezdov-v-krym-i-iz-kryma-chto-izvestno-k-dannomu-chasu-1156091202.html

крым

крымский мост

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крымский мост, логистика, керчь, транспорт