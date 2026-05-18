Крымский мост сейчас - что с очередями после открытия движения - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - что с очередями после открытия движения
На Крымском мосту очереди на проезд с обеих сторон ждут 350 транспортных средств. РИА Новости Крым, 18.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очереди на проезд с обеих сторон ждут 350 транспортных средств. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.Движение по Крымскому мосту возобновили утром в понедельник, спустя 10,5 часов.Накануне движение по мостовому переходу в воскресенье перекрывали дважды. Из-за этого следовали с задержкой четыре поезда "Таврия" сообщением с Крымом.По данным Северо-Кавказской железной дороги, в Краснодарском крае из-за остановки движения по мосту задерживаются 16 пассажирских поездов.
Крымский мост сейчас - проезда ждут 350 автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очереди на проезд с обеих сторон ждут 350 транспортных средств. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 150 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи стоят 200 авто. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.

Движение по Крымскому мосту возобновили утром в понедельник, спустя 10,5 часов.
Накануне движение по мостовому переходу в воскресенье перекрывали дважды. Из-за этого следовали с задержкой четыре поезда "Таврия" сообщением с Крымом.
По данным Северо-Кавказской железной дороги, в Краснодарском крае из-за остановки движения по мосту задерживаются 16 пассажирских поездов.
