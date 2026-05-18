Какие новые медицинские специалисты могут появиться в России

2026-05-18T14:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Новые медицинские специальности официально утвердят в стране к 1 сентября текущего года. Почему назрела такая необходимость, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.По ее мнению, в современном мире уже не хватает только диетологии, которая в прошлом лечила непосредственно больных людей. Специалисты нового уровня – нутрициологи, врачи активного долголетия и другие помогают восполнять возникающие дефициты и не допускать серьезных нарушений здоровья.Для коррекции пищевого поведения не обойтись без нейропсихологов, считает спикер."А как можно работать с пищевым поведением, допустим, у человека, который либо уже перенес инсульт или какую-то травму, либо у него просто идут физиологические нарушения возрастные? Это очень сильно влияет на его поведение, на его потребности, даже на его зависимости от того или иного питания, в том числе. Поэтому здесь тоже необходима помощь такого специалиста. Я бы, конечно, еще включила нейрофизиолога. И молекулярный биолог в особо сложных случаях, конечно, тоже бы нужен", – считает эксперт.Кандидат медицинских наук обратила внимание, что раньше такие специализации были околомедицинскими.

