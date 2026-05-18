Иран пообещал уничтожить все базы США на юге Персидского залива

2026-05-18T10:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Иран выведет из строя все военные базы США на юге Персидского залива. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования страны "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари, передает РИА Новости.Власти исламской республики построят "новый порядок", добавил Зольфагари.Тегеран ранее передал Вашингтону план по урегулированию конфликта из 14 пунктов. Среди основных требований Тегерана – выплата репараций, гарантии, что военная агрессия не повторится, уход американских вооруженных сил с "иранской периферии", прекращение блокады Ормузского пролива и создание "нового механизма" судоходства в нем, разморозка иранских активов за рубежом и снятие антииранских санкций. США в ответ выдвинули свое предложение из пяти пунктов. Среди них: отказ от выплат любого рода репараций и компенсаций со стороны США, вывоз из Ирана и передача США 400 килограмм урана, продолжение деятельности только одного из ядерных объектов Ирана, отказ от разморозки даже 25% заблокированных иранских активов, остановка боевых действий повсеместно зависит от окончания переговоров.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляционный шок: США накроет масштабный кризис из-за взлета цен и лавины банкротствСША хотят контролировать транзит газа из России и нефть - ЛавровНовый виток эскалации вокруг Ирана однозначно будет – мнение

