Рейтинг@Mail.ru
Иран пообещал уничтожить все базы США на юге Персидского залива - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260518/iran-poobeschal-unichtozhit-vse-bazy-ssha-na-yuge-persidskogo-zaliva-1156094260.html
Иран пообещал уничтожить все базы США на юге Персидского залива
Иран пообещал уничтожить все базы США на юге Персидского залива - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Иран пообещал уничтожить все базы США на юге Персидского залива
Иран выведет из строя все военные базы США на юге Персидского залива. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования страны... РИА Новости Крым, 18.05.2026
2026-05-18T10:26
2026-05-18T10:26
иран
обострение между ираном и сша
сша
новости
персидский залив
ближний восток
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/03/1153654123_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_94284500d337f320af7b79b00c34841f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Иран выведет из строя все военные базы США на юге Персидского залива. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования страны "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари, передает РИА Новости.Власти исламской республики построят "новый порядок", добавил Зольфагари.Тегеран ранее передал Вашингтону план по урегулированию конфликта из 14 пунктов. Среди основных требований Тегерана – выплата репараций, гарантии, что военная агрессия не повторится, уход американских вооруженных сил с "иранской периферии", прекращение блокады Ормузского пролива и создание "нового механизма" судоходства в нем, разморозка иранских активов за рубежом и снятие антииранских санкций. США в ответ выдвинули свое предложение из пяти пунктов. Среди них: отказ от выплат любого рода репараций и компенсаций со стороны США, вывоз из Ирана и передача США 400 килограмм урана, продолжение деятельности только одного из ядерных объектов Ирана, отказ от разморозки даже 25% заблокированных иранских активов, остановка боевых действий повсеместно зависит от окончания переговоров.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляционный шок: США накроет масштабный кризис из-за взлета цен и лавины банкротствСША хотят контролировать транзит газа из России и нефть - ЛавровНовый виток эскалации вокруг Ирана однозначно будет – мнение
иран
сша
персидский залив
ближний восток
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/03/1153654123_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_11cf6374a444cda8e9e65a69c54a25c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иран, обострение между ираном и сша, сша, новости, персидский залив, ближний восток
Иран пообещал уничтожить все базы США на юге Персидского залива

Все американские военные базы в южной части Персидского залива будут уничтожены - КСИР

10:26 18.05.2026
 
© Iranian Army via APРакеты во время военных учений на юге Ирана.
Ракеты во время военных учений на юге Ирана.
© Iranian Army via AP
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Иран выведет из строя все военные базы США на юге Персидского залива. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования страны "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари, передает РИА Новости.
"За последние 24 часа ВМС КСИР не позволили ни одному судну пройти через Ормузский пролив. В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут деактивированы", — написал он в соцсети X.
Власти исламской республики построят "новый порядок", добавил Зольфагари.
Тегеран ранее передал Вашингтону план по урегулированию конфликта из 14 пунктов. Среди основных требований Тегерана – выплата репараций, гарантии, что военная агрессия не повторится, уход американских вооруженных сил с "иранской периферии", прекращение блокады Ормузского пролива и создание "нового механизма" судоходства в нем, разморозка иранских активов за рубежом и снятие антииранских санкций.
США в ответ выдвинули свое предложение из пяти пунктов. Среди них: отказ от выплат любого рода репараций и компенсаций со стороны США, вывоз из Ирана и передача США 400 килограмм урана, продолжение деятельности только одного из ядерных объектов Ирана, отказ от разморозки даже 25% заблокированных иранских активов, остановка боевых действий повсеместно зависит от окончания переговоров.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Инфляционный шок: США накроет масштабный кризис из-за взлета цен и лавины банкротств
США хотят контролировать транзит газа из России и нефть - Лавров
Новый виток эскалации вокруг Ирана однозначно будет – мнение
 
ИранОбострение между Ираном и СШАСШАНовостиПерсидский заливБлижний Восток
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:40Украинский террор должен жестко пресекаться – мнение
13:33Удары по Украине: в Кремле назвали военные цели России
13:02Жительница Симферополя зарезала мужа в пьяной ссоре
12:54В Крыму почтили память жертв депортации
12:49Новости СВО: армия РФ берет выгодные рубежи и громит врага
12:38Поток солнечного ветра несет к Земле череду магнитных бурь
12:27В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
12:17Глава Скадовского округа ранен в Херсонской области
12:12Армия России нанесла удар возмездия по военным предприятиям Украины
11:58Сезон клещей в Крыму: сколько укусов зафиксировано и как себя защитить
11:43В Саках иномарка сбила на "зебре" подростка на самокате
11:31Двое погибли и двое ранены в ходе атаки на село в Белгородской области
11:22Делегация из Пакистана прибыла с рабочим визитом в Крым
11:16В Крыму с Чатыр-Дага эвакуировали троих туристов
11:05Ермак вышел из СИЗО
10:56В Белоруссии проходят тренировки ядерных сил
10:49Наука побеждать: Суворов в Крыму
10:34Уже 18 поездов "Таврия" задерживаются в пути из-за перекрытия Крымского моста
10:26Иран пообещал уничтожить все базы США на юге Персидского залива
10:18ФСБ в марте задержала 37 работавших на Украину россиян
Лента новостейМолния