Рейтинг@Mail.ru
Грозовые ливни надвигаются на Кубань - экстренное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260518/grozovye-livni-nadvigayutsya-na-kuban---ekstrennoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1156106174.html
Грозовые ливни надвигаются на Кубань - экстренное штормовое предупреждение
Грозовые ливни надвигаются на Кубань - экстренное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Грозовые ливни надвигаются на Кубань - экстренное штормовое предупреждение
Экстренное предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за надвигающейся непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. РИА Новости Крым, 18.05.2026
2026-05-18T16:40
2026-05-18T16:40
краснодарский край
новости
погода
штормовое предупреждение
мчс краснодарского края
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145324768_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_5785927551a873847be283fb64064b00.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за надвигающейся непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.В️ связи с этим на реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.Спасатели рекомендуют оставаться в безопасном месте, прислушиваться к рекомендациям МЧС, обращать внимание на смс-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260514/krasnodarskiy-kray-okazalsya-pod-gradovoy-bombardirovkoy-1156024947.html
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145324768_178:0:711:400_1920x0_80_0_0_7a414069b83acad50a35d8a05619b637.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, новости, погода, штормовое предупреждение, мчс краснодарского края
Грозовые ливни надвигаются на Кубань - экстренное штормовое предупреждение

На Кубани объявлено экстренное штормовое предупреждение из-за грозовых дождей и шквала

16:40 18.05.2026
 
© Официальный канал администрации города СочиДождь
Дождь
© Официальный канал администрации города Сочи
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за надвигающейся непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
"Вечером и до конца суток 18 мая, а также в течение суток 19-21 мая местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
В️ связи с этим на реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.
Спасатели рекомендуют оставаться в безопасном месте, прислушиваться к рекомендациям МЧС, обращать внимание на смс-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.
Град на Кубани
14 мая, 22:37
Краснодарский край оказался под градовой "бомбардировкой"
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Краснодарский крайНовостиПогодаШтормовое предупреждениеМЧС Краснодарского края
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:08Делегация из Пакистана второй раз посещает Крым
16:52Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные перевозчика
16:40Грозовые ливни надвигаются на Кубань - экстренное штормовое предупреждение
16:28По-дружески и откровенно: какие темы Путин и Си Цзиньпин обсудят в Пекине
16:14В приоритете соцрасходы: в Севастополе обсудили исполнение бюджета
15:56Курс доллара упал ниже 72 рублей
15:37Способны причинить значительные разрушения: два крупных астероида приближаются к Земле
15:26Самые известные музеи Крыма – инфографика
15:14Два поезда "Таврия" отправятся не по расписанию из-за ночного перекрытия моста
14:54Севастополь атаковали 64 БПЛА – повреждены 66 домов и десятки авто
14:17Какие новые медицинские специалисты могут появиться в России
14:05Путин созвал Совбез
13:59ЕС и Украина не подписали главные документы для выделения Киеву $90 млрд
13:40Украинский террор должен жестко пресекаться – мнение
13:33Удары по Украине: в Кремле назвали военные цели России
13:02Жительница Симферополя зарезала мужа в пьяной ссоре
12:54В Крыму почтили память жертв депортации
12:49Новости СВО: армия РФ берет выгодные рубежи и громит врага
12:38Поток солнечного ветра несет к Земле череду магнитных бурь
12:27В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
Лента новостейМолния