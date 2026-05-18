Глава Скадовского округа ранен в Херсонской области

В минувшие выходные ВСУ нанесли массированные удары по Херсонской области, три мирных жителя погибли, ранен глава Скадовского муниципального округа Александр... РИА Новости Крым, 18.05.2026

2026-05-18T12:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В минувшие выходные ВСУ нанесли массированные удары по Херсонской области, три мирных жителя погибли, ранен глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.В результате обстрелов и ударов БПЛА повреждены: В этих инцидентах пострадавших нет.Кроме того, враг обстрелял Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Каиры, Крынки, Песчановку, Пролетарку, Солонцы и Старую Збурьевку.Атакам беспилотников также подверглись Гладковка, Голая Пристань, Горностаевка, Днепряны, Заводовка, Казачьи Лагеря, Каирка, Каиры, Кардашинка, Клины, Константиновка, Корсунка, Крынки, Малоалександровка, Михайловка, Нечаево, Новая Збурьевка, Новая Каховка, Новая Маячка, Обрывка, Озерное, Песчаное, Песчановка, Подлесное, Подстепное, Приветное, Пролетарка, Родное, Саги, Солонцы, Старая Збурьевка, Таврийск, Таврийское, Тарасовка, Чулаковка и Юбилейное.

обстрелы всу, атаки всу, херсонская область, владимир сальдо, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости сво