Глава Скадовского округа ранен в Херсонской области - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Глава Скадовского округа ранен в Херсонской области
В минувшие выходные ВСУ нанесли массированные удары по Херсонской области, три мирных жителя погибли, ранен глава Скадовского муниципального округа Александр... РИА Новости Крым, 18.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В минувшие выходные ВСУ нанесли массированные удары по Херсонской области, три мирных жителя погибли, ранен глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
В Херсонской области после налетов ВСУ три человека погибли и ранен глава округа

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В минувшие выходные ВСУ нанесли массированные удары по Херсонской области, три мирных жителя погибли, ранен глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
"В Алешках удары беспилотников унесли жизни троих мужчин: один 1981 года рождения, личности двоих устанавливаются. В Скадовске при ударе БПЛА пострадал глава Скадовского района Александр Дудка. Госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы", - написал Сальдо в своем канале в МАКС.
В результате обстрелов и ударов БПЛА повреждены:
  • жилые дома в Алешках, Антоновке, Алексеевке, Великой Лепетихе, Великих Копанях, Виноградове, Долматовке, Круглоозерке и Скадовске;
  • здания торгового назначения в Брилевке и Виноградове;
  • здания детских садов в Костогрызово и Раденске;
  • дом культуры в Малых Копанях; элеватор в Братолюбовке;
  • складские помещения в Железном Порту, Каховке и Каланчаке;
  • сельхозтехнику в Привольном.
В этих инцидентах пострадавших нет.
Кроме того, враг обстрелял Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Каиры, Крынки, Песчановку, Пролетарку, Солонцы и Старую Збурьевку.
Атакам беспилотников также подверглись Гладковка, Голая Пристань, Горностаевка, Днепряны, Заводовка, Казачьи Лагеря, Каирка, Каиры, Кардашинка, Клины, Константиновка, Корсунка, Крынки, Малоалександровка, Михайловка, Нечаево, Новая Збурьевка, Новая Каховка, Новая Маячка, Обрывка, Озерное, Песчаное, Песчановка, Подлесное, Подстепное, Приветное, Пролетарка, Родное, Саги, Солонцы, Старая Збурьевка, Таврийск, Таврийское, Тарасовка, Чулаковка и Юбилейное.
