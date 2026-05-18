ФСБ в марте задержала 37 работавших на Украину россиян
В марте силовики задержали 37 россиян, которые под влиянием связанных с украинскими спецслужбами мошенников поджигали объекты связи, транспорта и...
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В марте силовики задержали 37 россиян, которые под влиянием связанных с украинскими спецслужбами мошенников поджигали объекты связи, транспорта и топливно-энергетического комплекса. Об этом со ссылкой на Центр общественной связи ФСБ пишет РИА Новости."В рамках возбужденных следственными подразделениями МВД России и СК России уголовных дел по ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 281 (диверсия), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК России только в марте текущего года на территории российских регионов задержаны 37 граждан РФ, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги объектов связи, транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры и кредитно-финансовой системы", - говорится в сообщении.Также фигурантам вменяются поджоги государственного и частного имущества.В спецслужбе уточнили, что большая часть задержанных общались в группах знакомств мессенджера Telegram с девушками и по их просьбам пересылали координаты местонахождения школ, торговых центров и своих адресов проживания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя не смог получить гражданство и требовал убивать русских Диверсант Киева получил 21 год колонии за подготовку терактаВ Крыму задержали двух шпионов Киева
