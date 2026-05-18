ЕС и Украина не подписали главные документы для выделения Киеву $90 млрд - РИА Новости Крым, 18.05.2026
ЕС и Украина не подписали главные документы для выделения Киеву $90 млрд
2026-05-18T13:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. ЕС и Украина до сих пор не подписали три ключевых документа, необходимых для выделения Киеву 90 миллиардов евро в качестве кредита. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари.Помимо меморандума о взаимопонимании, ЕС должен утвердить программу макрофинансовой помощи Украине, основанной на ее реформах и обязательствах. Кроме того, предстоит внести изменения в положения о фонде ЕС для помощи Украине. Пока эти документы не приняты, Брюссель не может технически сделать финансовый перевод. При этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее заявляла, что перевести первые деньги Украине из нового кредита планировалось уже в начале июня.Послы Евросоюза одобрили кредит для Украины на сумму 90 миллиардов евро, а также согласовали 20-й пакет санкций против России в апреле. Киев будет обязан вернуть эти деньги только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России.Как заявлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, европейские чиновники дают Украине в кредит 90 миллиардов евро за счет доходов собственных жителей.
ЕС и Украина не подписали главные документы для выделения Киеву $90 млрд

13:59 18.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. ЕС и Украина до сих пор не подписали три ключевых документа, необходимых для выделения Киеву 90 миллиардов евро в качестве кредита. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари.
"Мы можем подтвердить, что нам еще предстоит подписать три документа, которые необходимы для выделения кредита. Самым продвинутым на данном этапе можно считать меморандум о взаимопонимании… Но есть также другие необходимые документы", - цитирует Уйвари РИА Новости.
Помимо меморандума о взаимопонимании, ЕС должен утвердить программу макрофинансовой помощи Украине, основанной на ее реформах и обязательствах. Кроме того, предстоит внести изменения в положения о фонде ЕС для помощи Украине. Пока эти документы не приняты, Брюссель не может технически сделать финансовый перевод. При этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее заявляла, что перевести первые деньги Украине из нового кредита планировалось уже в начале июня.
Послы Евросоюза одобрили кредит для Украины на сумму 90 миллиардов евро, а также согласовали 20-й пакет санкций против России в апреле. Киев будет обязан вернуть эти деньги только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России.
Как заявлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, европейские чиновники дают Украине в кредит 90 миллиардов евро за счет доходов собственных жителей.
