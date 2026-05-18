Ермак вышел из СИЗО
Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вышел из СИЗО под залог, который составил 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов). Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 18.05.2026
Ермак вышел из СИЗО

Экс-глава офиса Зеленского Ермак вышел из СИЗО под залог

11:05 18.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вышел из СИЗО под залог, который составил 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов). Об этом со ссылкой на украинский телеканал "5" пишет РИА Новости.
Украинские СМИ ранее сообщили, что залог за Ермака внесен в полном объеме.
"Андрея Ермака выпустили из СИЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
28 ноября 2025 года НАБУ и САП провели обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. В тот же день глава киевского режима заявил, что Ермак подал заявление об отставке, которую он принял.
11 мая 2026 года специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак, в свою очередь, заявил, что таких средств у него нет.
