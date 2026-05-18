Экономный отдых в Крыму – названы самые доступные курорты

Сразу семь крымских городов вошли в десятку лидирующих направлений для экономного отдыха в России в мае 2026 года. Таковы данные российского сервиса... РИА Новости Крым, 18.05.2026

2026-05-18T08:58

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Сразу семь крымских городов вошли в десятку лидирующих направлений для экономного отдыха в России в мае 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Далее в рейтинге следует Евпатория, со средней ценой за номер в сутки в 2548 рублей, Судак, где суточное проживание обойдется в среднем в 2705 рублей и Феодосия – 2755 рублей.Также в десятку лидеров вошли крымские курорты Алупка и Щелкино, со средним чеком в 2890 и 2896 рублей соответственно. Кроме того, для экономного отдыха россияне выбирают Тюмень – 2463 и Анапу – 3195 рублей.Ялта, Алушта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий россиян в мае 2026 года, сообщала ранее платформа Твил.Ру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские отели в топе: куда едут россияне и сколько стоят номераРоссияне выбирают Ялту для отдыха рядом с лесом или паркомТри города Крыма вошли в топ-10 направлений для короткого отдыха

