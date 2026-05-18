https://crimea.ria.ru/20260518/ekonomnyy-otdykh-v-krymu--nazvany-samye-dostupnye-kurorty-1155990424.html
Экономный отдых в Крыму – названы самые доступные курорты
Экономный отдых в Крыму – названы самые доступные курорты - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Экономный отдых в Крыму – названы самые доступные курорты
Сразу семь крымских городов вошли в десятку лидирующих направлений для экономного отдыха в России в мае 2026 года. Таковы данные российского сервиса... РИА Новости Крым, 18.05.2026
2026-05-18T08:58
2026-05-18T08:58
2026-05-18T08:58
крым
туризм в крыму
внутренний туризм
новости крыма
керчь
бахчисарай
евпатория
судак
феодосия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130394604_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_c1e57a16f1c43cfcc987d4fe2983177c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Сразу семь крымских городов вошли в десятку лидирующих направлений для экономного отдыха в России в мае 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Далее в рейтинге следует Евпатория, со средней ценой за номер в сутки в 2548 рублей, Судак, где суточное проживание обойдется в среднем в 2705 рублей и Феодосия – 2755 рублей.Также в десятку лидеров вошли крымские курорты Алупка и Щелкино, со средним чеком в 2890 и 2896 рублей соответственно. Кроме того, для экономного отдыха россияне выбирают Тюмень – 2463 и Анапу – 3195 рублей.Ялта, Алушта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий россиян в мае 2026 года, сообщала ранее платформа Твил.Ру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские отели в топе: куда едут россияне и сколько стоят номераРоссияне выбирают Ялту для отдыха рядом с лесом или паркомТри города Крыма вошли в топ-10 направлений для короткого отдыха
крым
керчь
бахчисарай
евпатория
судак
феодосия
алупка
щелкино
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130394604_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_87abaaa54523f621240486fbc78ec8fe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма, керчь, бахчисарай, евпатория, судак, феодосия, алупка, щелкино
Экономный отдых в Крыму – названы самые доступные курорты
Семь крымских городов вошли в топ-10 направлений для экономного отдыха в России