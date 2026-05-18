Двое 5-летних детей ушли с территории детсада
2026-05-18T17:59
В Чехове двое 5-летних детей во время прогулки ушли с территории детсада
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Двое детей ушли с территории детсада в подмосковном Чехове во время прогулки, ведутся их поиски. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СК России.
"Сегодня двое 5-летних воспитанников одного из детских садов города Чехова, находясь на прогулке, незаметно от воспитателя покинули территорию дошкольного учреждения и ушли в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.
К настоящему времени об их местонахождении ничего не известно.
По факту халатности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.
На месте работают следователи, криминалисты и оперативные сотрудники. Правоохранители устанавливают местонахождение детей.
