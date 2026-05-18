https://crimea.ria.ru/20260518/dva-poezda-tavriya-otpravyatsya-ne-po-raspisaniyu-iz-za-nochnogo-perekrytiya-mosta-1156103437.html
Два поезда "Таврия" отправятся не по расписанию из-за ночного перекрытия моста
Два поезда "Таврия" отправятся не по расписанию из-за ночного перекрытия моста - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Два поезда "Таврия" отправятся не по расписанию из-за ночного перекрытия моста
Два поезда "Таврия" отправятся не по расписанию из-за ночного перекрытия Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 18.05.2026
2026-05-18T15:14
2026-05-18T15:14
2026-05-18T15:14
крым
новости крыма
поезд
поезд "таврия"
крымский мост
логистика
железная дорога
гранд сервис экспресс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/17/1153429399_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_8cdf3abb0a63211514bdd5f4923ccdec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Два поезда "Таврия" отправятся не по расписанию из-за ночного перекрытия Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс". Речь идет о поездах №316 Симферополь - Адлер (он отправится с начальной станции не ранее 15.20) и №025 Минеральные Воды - Симферополь (отправится с начальной станции не ранее 18.30).Пассажиров просят планировать прибытие на вокзал с учетом данной информации. Транспортный переход через Керченский пролив был закрыт с девяти часов вечера воскресенья. Открыли мост утром в понедельник, спустя 10,5 часов. к 8 утра образовалась пробка из 350 авто, в пути задерживались 17 поездов. Позже их число выросло до 18. Время опоздания - до 9,5 ч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/17/1153429399_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_3ac4b3eb87be2d8c19d2891913f4a2b7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, поезд, поезд "таврия", крымский мост, логистика, железная дорога, гранд сервис экспресс
Два поезда "Таврия" отправятся не по расписанию из-за ночного перекрытия моста
Два поезда "Таврия" отправятся не по расписанию из-за ночного перекрытия Крымского моста