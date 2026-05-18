Два поезда "Таврия" отправятся не по расписанию из-за ночного перекрытия моста - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Два поезда "Таврия" отправятся не по расписанию из-за ночного перекрытия моста
2026-05-18T15:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Два поезда "Таврия" отправятся не по расписанию из-за ночного перекрытия Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс". Речь идет о поездах №316 Симферополь - Адлер (он отправится с начальной станции не ранее 15.20) и №025 Минеральные Воды - Симферополь (отправится с начальной станции не ранее 18.30).Пассажиров просят планировать прибытие на вокзал с учетом данной информации. Транспортный переход через Керченский пролив был закрыт с девяти часов вечера воскресенья. Открыли мост утром в понедельник, спустя 10,5 часов. к 8 утра образовалась пробка из 350 авто, в пути задерживались 17 поездов. Позже их число выросло до 18. Время опоздания - до 9,5 ч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
15:14 18.05.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Два поезда "Таврия" отправятся не по расписанию из-за ночного перекрытия Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".

"В связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту, в ночь с 17 на 18 мая, два поезда "Таврия" сегодня отправятся с начальных станций позже планируемого времени. Причина изменения времени отправления - позднее прибытие поездов", - говорится в сообщении.

Речь идет о поездах №316 Симферополь - Адлер (он отправится с начальной станции не ранее 15.20) и №025 Минеральные Воды - Симферополь (отправится с начальной станции не ранее 18.30).
Пассажиров просят планировать прибытие на вокзал с учетом данной информации.
Транспортный переход через Керченский пролив был закрыт с девяти часов вечера воскресенья. Открыли мост утром в понедельник, спустя 10,5 часов. к 8 утра образовалась пробка из 350 авто, в пути задерживались 17 поездов. Позже их число выросло до 18. Время опоздания - до 9,5 ч.
