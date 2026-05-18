Два масштабных проекта представят на открытии галереи искусств в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.05.2026

2026-05-18T19:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе готовится к открытию Российская галерея искусств, где будут представлены сразу два масштабных проекта. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.И отметил, что севастопольцы и гости города увидят уникальные работы, многие из которых ранее никогда не покидали стен своих музеев. Один из таких шедевров – картина "На страже мира" Александра Дейнеки, которую уже привезли в Севастополь. Это полотно колоссальных размеров: 30 метров в длину и 3,5 в высоту. Позже холст разделили на пять частей, накатали на валы, и с тех пор он хранился в Курской картинной галерее. Широкой публике его не показывали больше 60 лет, и людей, видевших картину в первозданном виде, тоже уже не осталось, рассказал губернатор.Реставраторам предстоит выяснить, в каком состоянии полотно находится сейчас – в их распоряжении лишь несколько эскизов и короткая черно-белая кинохроника 1965 года. Известно, что произведение состоит из пяти фрагментов, посвященных тем, кто стоял и продолжает стоять на страже мира: это образы советской армии, рабочих и крестьян, Красной Армии, сюжеты Великой Отечественной войны, послевоенного времени и покорения космоса.Чтобы оценить масштаб и порядок будущих работ, в Севастополь приедут специалисты из Курска и Русского музея, отметил Развожаев. По предварительным прогнозам, реставрация может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, и этот кропотливый процесс можно будет увидеть в реальном времени в Российской галерее искусств. Музейно-выставочный центр в Севастополе – один из немногих в стране, способных принять произведение такого размера, как "На страже мира", подчеркнул губернатор.Напомню, Российская галерея искусств – новый федеральный музей, созданный по инициативе Президента России Владимира Путина. Впервые за сто с лишним лет в Севастополе формируется новое национальное собрание произведений искусства. Официальное открытие запланировано на это лето, напомнил Развожаев.

