Делегация из Пакистана второй раз посещает Крым - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Делегация из Пакистана второй раз посещает Крым
Делегация из Исламской Республики Пакистан (ИРП) приехала в Крым. В ее составе – президент одной из партий страны Аймал Вали Хан, он же председатель Группы... РИА Новости Крым, 18.05.2026
17:08 18.05.2026 (обновлено: 17:57 18.05.2026)
 
ЯЛТА, 18 мая – РИА Новости Крым. Делегация из Исламской Республики Пакистан (ИРП) приехала в Крым. В ее составе – президент одной из партий страны Аймал Вали Хан, он же председатель Группы дружбы Пакистана и России при Сенате Пакистана. На полуостров прибыли также несколько его коллег.
Это не первый визит пакистанских политиков в Крым. Еще отец Аймал Вали Хана Асфандияр Вали Хан в составе делегации из пяти человек приезжал в Крым в 2018 году и встречался с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
Встреча с Главой Крыма запланирована у делегации на вторник, состоится также беседа со студентами одного из Крымских вузов. В Пакистане хотели бы увеличить количество студентов, обучаемых в Крыму, ответил на вопрос корреспондента РИА Новости Крым Аймал Вали Хан. Сейчас среди пакистанских граждан известностью пользуется Крымская медицинская академия, входящая в состав Крымского федерального университета, в этом вузе учатся множество студентов из ИПР.
Понедельник же начался для пакистанцев с культурной программы. Первый объект визита – отреставрированный к юбилею Пушкина дом Раевского в Гурзуфе, в котором останавливался поэт. Крымские гости из далекого зарубежья знают, что значит имя Пушкина для всей России в целом и для Крыма в частности. Знают поэта и в Пакистане.

"Когда я сегодня зашел в музей, как будто я зашел в штаб моей партии. У нас есть исследовательский центр и в нем есть уголок, посвященный Пушкину. В рамках культурного обмена в Воронеже есть памятник нашего национального поэта, а у нас есть бюст Пушкина из Воронежского университета", – ответил на вопрос корреспондента РИА Новости Крым президент партии "Авами Пакистан", председатель Группы дружбы Пакистана и России при Сенате страны Аймал Вали Хан.

Более всего членов делегации заинтересовал тот факт, что в музее масса раритетных экспонатов начала 19 века – ровесников поэта. Также восторг вызывал и величественный белый Ливадийский дворец и тот факт, что именно здесь Большая Тройка решила судьбу послевоенного мира.
Далее в программе путешествий пакистанских политиков по Крыму посещение Соборной мечети и мемориального музея просветителя Исмаила Гаспринского, а также экскурсия по музейному комплексу "Новый Херсонес".
Пакистан и Россия в последнее время все теснее налаживают контакты, отношения России и Пакистана взаимовыгодны, заявлял президент России Владимир Путин. В 2026 году был анонсирован визит в Россию премьер-министра ИРП Шахбаза Шарифа.
В свою очередь при визите осенью 2018 года на полуостров председатель Национальной партии Авами Асфандияр Вали Хан заявил, что лучше всего укреплять мир через образование.
"Когда наши студенты будут приезжать к вам, они будут понимать вашу культуру, а ваши студенты будут понимать нашу. И я считаю, что понимание культур объединяет людей", — сказал Вали Хан.
