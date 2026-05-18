Делегация из Пакистана второй раз посещает Крым

Делегация из Исламской Республики Пакистан (ИРП) приехала в Крым. В ее составе – президент одной из партий страны Аймал Вали Хан, он же председатель Группы... РИА Новости Крым, 18.05.2026

ЯЛТА, 18 мая – РИА Новости Крым. Делегация из Исламской Республики Пакистан (ИРП) приехала в Крым. В ее составе – президент одной из партий страны Аймал Вали Хан, он же председатель Группы дружбы Пакистана и России при Сенате Пакистана. На полуостров прибыли также несколько его коллег.Это не первый визит пакистанских политиков в Крым. Еще отец Аймал Вали Хана Асфандияр Вали Хан в составе делегации из пяти человек приезжал в Крым в 2018 году и встречался с главой Крыма Сергеем Аксеновым.Встреча с Главой Крыма запланирована у делегации на вторник, состоится также беседа со студентами одного из Крымских вузов. В Пакистане хотели бы увеличить количество студентов, обучаемых в Крыму, ответил на вопрос корреспондента РИА Новости Крым Аймал Вали Хан. Сейчас среди пакистанских граждан известностью пользуется Крымская медицинская академия, входящая в состав Крымского федерального университета, в этом вузе учатся множество студентов из ИПР.Понедельник же начался для пакистанцев с культурной программы. Первый объект визита – отреставрированный к юбилею Пушкина дом Раевского в Гурзуфе, в котором останавливался поэт. Крымские гости из далекого зарубежья знают, что значит имя Пушкина для всей России в целом и для Крыма в частности. Знают поэта и в Пакистане.Более всего членов делегации заинтересовал тот факт, что в музее масса раритетных экспонатов начала 19 века – ровесников поэта. Также восторг вызывал и величественный белый Ливадийский дворец и тот факт, что именно здесь Большая Тройка решила судьбу послевоенного мира.Далее в программе путешествий пакистанских политиков по Крыму посещение Соборной мечети и мемориального музея просветителя Исмаила Гаспринского, а также экскурсия по музейному комплексу "Новый Херсонес".Пакистан и Россия в последнее время все теснее налаживают контакты, отношения России и Пакистана взаимовыгодны, заявлял президент России Владимир Путин. В 2026 году был анонсирован визит в Россию премьер-министра ИРП Шахбаза Шарифа.В свою очередь при визите осенью 2018 года на полуостров председатель Национальной партии Авами Асфандияр Вали Хан заявил, что лучше всего укреплять мир через образование."Когда наши студенты будут приезжать к вам, они будут понимать вашу культуру, а ваши студенты будут понимать нашу. И я считаю, что понимание культур объединяет людей", — сказал Вали Хан.

