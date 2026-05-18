Делегация из Пакистана прибыла с рабочим визитом в Крым
Делегация из Пакистана прибыла с трехдневным рабочим визитом в Крым, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 18.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Делегация из Пакистана прибыла с трехдневным рабочим визитом в Крым, передает корреспондент РИА Новости Крым.В ее составе - президент партии "Авами Пакистан" Аймал Вали Хан, сенатор Исламской Республики Пакистан, председатель Группы дружбы Пакистана и России при Сенате ИРП, сенатор Исламской Республики Пакистан Фарук Умар, помощник сенатора Шах Сайд Абид, директор АНО Центр "Пуштун" Мухаммад Навид.В рамках визита они познакомятся с культурными и историческими объектами полуострова, а также встретятся с властями республики. Сегодня иностранные гости посещают музей Пушкина в Гурзуфе. Далее по плану - экскурсия в Ливадийский дворец.Также запланированы встречи со студентами, посещение Соборной мечети и других культовых объектов.
