Делегация из Пакистана прибыла с рабочим визитом в Крым
11:22 18.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Делегация из Пакистана прибыла с трехдневным рабочим визитом в Крым, передает корреспондент РИА Новости Крым.
В ее составе - президент партии "Авами Пакистан" Аймал Вали Хан, сенатор Исламской Республики Пакистан, председатель Группы дружбы Пакистана и России при Сенате ИРП, сенатор Исламской Республики Пакистан Фарук Умар, помощник сенатора Шах Сайд Абид, директор АНО Центр "Пуштун" Мухаммад Навид.
В рамках визита они познакомятся с культурными и историческими объектами полуострова, а также встретятся с властями республики. Сегодня иностранные гости посещают музей Пушкина в Гурзуфе. Далее по плану - экскурсия в Ливадийский дворец.
Также запланированы встречи со студентами, посещение Соборной мечети и других культовых объектов.
