https://crimea.ria.ru/20260518/bylo-by-oshibkoy-merkel-dala-sovet-politikam-evropy-o-putine-1156109392.html

Было бы ошибкой: Меркель дала совет политикам Европы о Путине

Было бы ошибкой: Меркель дала совет политикам Европы о Путине - РИА Новости Крым, 18.05.2026

Было бы ошибкой: Меркель дала совет политикам Европы о Путине

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель на форуме телерадиокомпании WDR заявила, что европейским политикам не следует недооценивать президента России Владимира... РИА Новости Крым, 18.05.2026

2026-05-18T20:52

2026-05-18T20:52

2026-05-18T20:52

ангела меркель (политик)

владимир путин (политик)

германия

политика

европа

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/13/1120910700_0:26:2992:1709_1920x0_80_0_0_0d9ec07c4a33b1363d2572b2dfcfff36.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель на форуме телерадиокомпании WDR заявила, что европейским политикам не следует недооценивать президента России Владимира Путина.Отвечая на вопрос о том, изменилась ли ее позиция в отношении российского лидера за прошедшие годы, экс-канцлер ФРГ указала, что, по ее мнению, недооценивать Путина было ошибкой и сейчас, и в прошлом.Возобновление диалога Европы и РоссииВ европейских странах в последнее время все чаще призывают возобновить диалог с Россией. В частности, глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает это с членами блока. Глава МИД Швеции Мария Стенергард 11 мая в интервью порталу Euronews заявила, что переговоры с РФ в будущем окажутся неизбежными.Президент Словакии Петер Пеллегрини 12 мая по итогам встречи с лидерами Чехии и Австрии заявил о необходимости налаживания диалога между Евросоюзом и Россией. Он также согласился с мнением, что необходимо найти представителя ЕС, который представлял бы Брюссель на таких переговорах с Москвой. По словам Пеллегрини, это будет непросто, но в противном случае Европа останется лишь пассивным наблюдателем переговоров России, Украины и США.Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами 9 мая выражал надежду, что Россия и Европа в конечном итоге восстановят отношения. При этом российский лидер назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным переговорщиком для диалога России и ЕС. Но Путин отметил, что в ЕС сами должны выбрать такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно страны Евросоюза, а не Россия, отказались от диалога.Глава евродипломатии Кая Каллас высказалась против возможной кандидатуры Шредера и допустила, что сама выступит в этом качестве на будущих потенциальных переговорах с Москвой.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что слова еврочиновников и лидеров стран ЕС о необходимости диалога с Россией нельзя воспринимать всерьез. По его словам, европейские элиты неоднократно доказали свою недоговороспособность, провалив свою роль гарантов и добросовестных посредников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему США не допускают Европу к переговорам по Украине В Кремле назвали главное условие переговоров с ЕС "Игра на повышение" на Украине может дорого стоить Европе

германия

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ангела меркель (политик), владимир путин (политик), германия, политика, европа