Было бы ошибкой: Меркель дала совет политикам Европы о Путине
Было бы ошибкой: Меркель дала совет политикам Европы о Путине
Европейским политика нельзя недооценивать Путина – Меркель

20:52 18.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель на форуме телерадиокомпании WDR заявила, что европейским политикам не следует недооценивать президента России Владимира Путина.

"Я бы сказала, что недооценивать Путина было бы ошибкой", – цитирует Меркель РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, изменилась ли ее позиция в отношении российского лидера за прошедшие годы, экс-канцлер ФРГ указала, что, по ее мнению, недооценивать Путина было ошибкой и сейчас, и в прошлом.

Возобновление диалога Европы и России

В европейских странах в последнее время все чаще призывают возобновить диалог с Россией. В частности, глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает это с членами блока. Глава МИД Швеции Мария Стенергард 11 мая в интервью порталу Euronews заявила, что переговоры с РФ в будущем окажутся неизбежными.
Президент Словакии Петер Пеллегрини 12 мая по итогам встречи с лидерами Чехии и Австрии заявил о необходимости налаживания диалога между Евросоюзом и Россией. Он также согласился с мнением, что необходимо найти представителя ЕС, который представлял бы Брюссель на таких переговорах с Москвой. По словам Пеллегрини, это будет непросто, но в противном случае Европа останется лишь пассивным наблюдателем переговоров России, Украины и США.
Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами 9 мая выражал надежду, что Россия и Европа в конечном итоге восстановят отношения. При этом российский лидер назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным переговорщиком для диалога России и ЕС. Но Путин отметил, что в ЕС сами должны выбрать такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно страны Евросоюза, а не Россия, отказались от диалога.
Глава евродипломатии Кая Каллас высказалась против возможной кандидатуры Шредера и допустила, что сама выступит в этом качестве на будущих потенциальных переговорах с Москвой.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что слова еврочиновников и лидеров стран ЕС о необходимости диалога с Россией нельзя воспринимать всерьез. По его словам, европейские элиты неоднократно доказали свою недоговороспособность, провалив свою роль гарантов и добросовестных посредников.
