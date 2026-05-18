Бункеры и мобильные лазареты: Германия потратит миллиарды на подготовку к войне

Министерство внутренних дел Германии подготовило пакет мер на сумму порядка 10 миллиардов евро, направленный на подготовку страны к возможной войне.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Министерство внутренних дел Германии подготовило пакет мер на сумму порядка 10 миллиардов евро, направленный на подготовку страны к возможной войне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.По данным СМИ, планируется, в частности, закупка не менее 110 тысяч полевых коек и более 1000 специальных транспортных средств. Также предусматривается модернизация зданий Федерального агентства технической помощи и развертывание медицинских оперативных групп федерального уровня более чем в 50 локациях по всей Германии для реагирования на предполагаемые чрезвычайные ситуации с большим количеством пострадавших.Пакет мер также предусматривает создание карты с укрытиями, включая бункеры, защищенные подвалы, шахты метро, туннели и подземные парковки. Предполагается, что карта будет интегрирована в приложение для оповещения населения.Кроме того, дополнительные 3 миллиарда евро будут выделены на кадровое и техническое обеспечение Федерального агентства технической помощи и служб гражданской обороны.Также будут введены единые стандарты обучения для сотрудников экстренных служб, чтобы подготовить их к случаям, связанным с химической, биологической, радиологической и ядерной опасностью. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт также хочет ввести обучение гражданской обороне в школах.Ранее на сайте RT была опубликована статья заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева "Новая милитаризация Германии: возрождение духа или оголтелый реваншизм?"В ней замглавы Совбеза РФ заявил, что Германия взяла курс на милитаризацию и стремится к военно-политическому лидерству в Европе. По его словам, Россия не должна допустить повторения событий 22 июня 1941 года на фоне роста военных амбиций ФРГ.Медведев подчеркнул, что если Германия решится вступить в прямой вооруженный конфликт с РФ, ее промышленность будет уничтожена, а экономика рухнет.Он также отметил, что даже близкое приближение Германии к получению своего ядерного оружия станет casus belli (поводом для войны) и даст возможность России принять меры реагирования в соответствии с ее ядерной доктриной.

