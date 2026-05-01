Какой сегодня праздник: 18 мая - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Какой сегодня праздник: 18 мая
Какой сегодня праздник: 18 мая
18 мая в мире отмечают Международный день музеев, в России – День Балтийского флота. Также в этот день поминают жертв депортации народов Крыма. РИА Новости Крым, 18.05.2026
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 18 мая

Что празднуют в России и в мире 18 мая

00:00 18.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольский художественный музей
CИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. 18 мая в мире отмечают Международный день музеев, в России – День Балтийского флота. Также в этот день поминают жертв депортации народов Крыма.

Что отмечают в мире

Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают Международный день музеев. Праздник учрежден в 1977 году, а с 1978-го его стали праздновать более чем в 150 странах мира. Кстати, первый публичный музей России – Кунсткамера в Санкт-Петербурге. Датой основания считается 1714 год. Ее открыл Петр I на основе своей коллекции редкостей.
В России 18 мая отмечают День Балтийского флота. Праздник приурочен к событиям 1703 года, когда флотилия из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала свою первую боевую победу, захватив в устье Невы два шведских военных судна "Гедан" и "Астрильд".
Также в этот день отмечается скорбная дата – День памяти жертв депортации народов Крыма. 18 мая 1944 года из Крыма в Среднюю Азию был отправлен первый эшелон с крымскими татарами, турками, цыганами и караимами. Депортации также подверглись итальянцы, немцы, греки, болгары, армяне и представители других народов, населяющих Крым.

Знаменательные события

В 1724 году состоялась церемония коронации русской императрицы Екатерины I – супруги Петра I, урожденной Марты Скавронской. В честь императрицы назван город Екатеринбург на Урале и Екатерининский дворец в Царском Селе. Спустя три года после воцарения Екатерины I, 18 мая 1727 года, на престол Российской империи взошел 11-летний Петр II – внук Петра I, последний представитель рода Романовых по прямой мужской линии.
В 1804 году Наполеон I Бонапарт был провозглашен императором Франции.
В 1886 году в Севастополе спущен на воду первый русский стальной броненосец "Чесма".
В 1915 году в России испытана машина "Вездеход", считающаяся одним из первых русских проектов танка.
В 1927 году американская кинозвезда Норма Толмадж случайно оставила отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте, что натолкнуло на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков ног кинозвезд.
В 1953 году американская летчица Жаклин Кокран стала первой в мире женщиной, преодолевшей на самолете звуковой барьер.
Советский фильм "Летят журавли" получил "Золотую пальмовую ветвь" на 11 Каннском кинофестивале в 1958 году.
В 1967 году Юрий Андропов назначен председателем Комитета государственной безопасности (КГБ) при Совете Министров СССР.
В 1974 году Индия стала шестым государством, обладающим атомным оружием.

Кто родился

В 1048 году родился персидский и таджикский поэт, математик, философ Омар Хайям.
158 лет назад появился на свет последний император Российской империи Николай II.
121 год назад родился актер театра и кино, народный артист РСФСР Николай Дорохин, а 112 лет назад – румынская, советская и российская певица, "королева" русского романса, народная артистка России Алла Баянова.
В 1920 году родился 264-й Папа Римский Иоанн Павел II (настоящее имя Кароль Йозеф Войтыла), занимал пост с 1978 по 2005 годы.
В этот день свой 24 день рождения празднует российская фигуристка, серебряный и золотой призер Олимпийских игр 2018 года, чемпионка мира и чемпионка Европы Алина Загитова.
