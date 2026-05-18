16 поездов задерживаются на Кубани из-за остановки движения по Крымскому мосту

16 пассажирских поездов задерживаются в Краснодарском крае из-за остановки движения по Крымскому мосту, сообщает Северо-Кавказская железная дорога. РИА Новости Крым, 18.05.2026

2026-05-18T07:40

2026-05-18T08:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. 16 пассажирских поездов задерживаются в Краснодарском крае из-за остановки движения по Крымскому мосту, сообщает Северо-Кавказская железная дорога.Пассажиров поездов, задержанных более четырех часов, обеспечивают бутилированной водой и питанием.Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками движения поездов. "Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования", - проинформировали в надзорном ведомстве.Остановка движения на Крымском мосту, произошедшая 16 мая, привела к задержкам поездов. Накануне движение по мостовому переходу перекрывали дважды. В воскресенье в течение дня число опаздывающих составов менялось. Во второй раз транспортный переход был закрыт с девяти часов вечера воскресенья. Из-за этого следовали с задержкой четыре поезда "Таврия" сообщением с Крымом.По информации компании - перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" на 23.00 17 мая, в пути по-прежнему задерживались четыре поезда: №028 Симферополь - Москва (на 1 час), №078 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 15 мая (на 4,5 часа), №142 Симферополь — Пермь, отправлением 16 мая (на 1,5 часа) и №180 Евпатория — Санкт-Петербург, отправлением 16 мая (на 1,5 часа).

