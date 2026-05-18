Рейтинг@Mail.ru
16 поездов задерживаются на Кубани из-за остановки движения по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260518/16-poezdov-zaderzhivayutsya-na-kubani-iz-za-ostanovki-dvizheniya-po-krymskomu-mostu-1156090335.html
16 поездов задерживаются на Кубани из-за остановки движения по Крымскому мосту
16 поездов задерживаются на Кубани из-за остановки движения по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 18.05.2026
16 поездов задерживаются на Кубани из-за остановки движения по Крымскому мосту
16 пассажирских поездов задерживаются в Краснодарском крае из-за остановки движения по Крымскому мосту, сообщает Северо-Кавказская железная дорога. РИА Новости Крым, 18.05.2026
2026-05-18T07:40
2026-05-18T08:03
поезд
железная дорога
краснодарский край
крымский мост
новости
транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/06/1147758497_0:142:1280:862_1920x0_80_0_0_c5f58c66015bca5896e4524b329d168d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. 16 пассажирских поездов задерживаются в Краснодарском крае из-за остановки движения по Крымскому мосту, сообщает Северо-Кавказская железная дорога.Пассажиров поездов, задержанных более четырех часов, обеспечивают бутилированной водой и питанием.Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками движения поездов. "Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования", - проинформировали в надзорном ведомстве.Остановка движения на Крымском мосту, произошедшая 16 мая, привела к задержкам поездов. Накануне движение по мостовому переходу перекрывали дважды. В воскресенье в течение дня число опаздывающих составов менялось. Во второй раз транспортный переход был закрыт с девяти часов вечера воскресенья. Из-за этого следовали с задержкой четыре поезда "Таврия" сообщением с Крымом.По информации компании - перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" на 23.00 17 мая, в пути по-прежнему задерживались четыре поезда: №028 Симферополь - Москва (на 1 час), №078 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 15 мая (на 4,5 часа), №142 Симферополь — Пермь, отправлением 16 мая (на 1,5 часа) и №180 Евпатория — Санкт-Петербург, отправлением 16 мая (на 1,5 часа).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/06/1147758497_0:0:1149:862_1920x0_80_0_0_e92aa546dea84ffc3678843f4d71fde5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
поезд, железная дорога, краснодарский край, крымский мост, новости, транспорт
16 поездов задерживаются на Кубани из-за остановки движения по Крымскому мосту

На Кубани задерживаются 16 поездов из-за остановки движения по Крымскому мосту

07:40 18.05.2026 (обновлено: 08:03 18.05.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
Поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. 16 пассажирских поездов задерживаются в Краснодарском крае из-за остановки движения по Крымскому мосту, сообщает Северо-Кавказская железная дорога.
"Сегодня в связи с остановкой движения по Крымскому мосту в Краснодарском регионе СКЖД на время до 8,5 часов задержаны 16 пассажирских поездов", - говорится в сообщении.
Пассажиров поездов, задержанных более четырех часов, обеспечивают бутилированной водой и питанием.
Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками движения поездов.
"Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования", - проинформировали в надзорном ведомстве.
Остановка движения на Крымском мосту, произошедшая 16 мая, привела к задержкам поездов. Накануне движение по мостовому переходу перекрывали дважды. В воскресенье в течение дня число опаздывающих составов менялось. Во второй раз транспортный переход был закрыт с девяти часов вечера воскресенья. Из-за этого следовали с задержкой четыре поезда "Таврия" сообщением с Крымом.
По информации компании - перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" на 23.00 17 мая, в пути по-прежнему задерживались четыре поезда: №028 Симферополь - Москва (на 1 час), №078 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 15 мая (на 4,5 часа), №142 Симферополь — Пермь, отправлением 16 мая (на 1,5 часа) и №180 Евпатория — Санкт-Петербург, отправлением 16 мая (на 1,5 часа).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПоездЖелезная дорогаКраснодарский крайКрымский мостНовостиТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:05В Севастополе опекун присвоила деньги ребенка-инвалида
10:04Часть Бахчисарайского района осталась без света
09:58С флагом и гимном: гимнасты РФ смогут выступать без ограничений
09:47ВСУ за выходные усилили обстрел Энергодара и объектов ЗАЭС – что известно
09:40В Крыму завершили строительство высокоскоростного судна "Феодосия"
09:23В Крыму модернизируют 13 музеев
09:11Крымский мост сейчас – ситуация с очередями и обстановка
08:58Экономный отдых в Крыму – названы самые доступные курорты
08:46Музеи в Крыму посетили более 3 млн туристов за год
08:31Задержка поездов в Крым и из Крыма: что известно к данному часу
08:28Традиции и новые хиты – куда едут крымчане отдыхать за рубеж
08:15В Крыму четверо туристов заблудились ночью в горах
08:06Крымский мост сейчас - что с очередями после открытия движения
08:01Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Китая – есть жертвы
07:49Минеральные и термальные: где в Крыму можно возродить целебные источники
07:4016 поездов задерживаются на Кубани из-за остановки движения по Крымскому мосту
07:32Крымский мост открыт спустя 10,5 часов
07:20Полсотни дронов ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России
07:02Им дали десять минут на сборы и выслали: депортация народов Крыма
06:49США подготовили список целей для ударов по Ирану
Лента новостейМолния