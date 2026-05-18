10 часов закрытия Крымского моста и астероиды на пути к Земле: главное за день - РИА Новости Крым, 18.05.2026

2026-05-18T23:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 май – РИА Новости Крым. Крымский мост был закрыт более 10 часов. Российские гимнасты будут выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. К Земле приближаются два крупных астероида. Строительство высокоскоростного пассажирского судна завершилось в Крыму. ЕС и Украина не подписали документы для выделения Киеву 90 миллиардов евро кредита.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымОстановка движения на Крымском мосту на 10 часовКрымский мост был закрыт в ночь на понедельник 10,5 часов. Накануне движение по транспортному переходу через Керченский пролив перекрывали дважды. Это повлияло на график железнодорожного движения – есть задержки в следовании пассажирских поездов в Крым и из Крыма.Российские гимнасты будут выступать за рубежом с флагом и гимномРоссийские гимнасты смогут выступать на международных соревнованиях под национальными символами – с флагом и гимном. Соответствующее решение принял исполком World Gymnastics. В Федерации гимнастики РФ отметили, что это "мощный" и "гордый" момент для российского спорта.Два астероида и магнитные бури идут к ЗемлеСразу два крупных астероида приближаются к Земле. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, астероиды сравнимы по размеры с самым крупным столкнувшимся с планетой в XXI веке небесным телом – Челябинским метеоритом.К тому же на Землю обрушится серия магнитных бурь в связи с воздействием крупной корональной дыры на Солнце и сильными потоками солнечного ветра.Строительство высокоскоростного судна завершили В КрымуВ Крыму завершилось строительство высокоскоростного пассажирского судна "Феодосия" проекта 23160 "Комета 120М". На судно выдан комплект классификационных документов, сообщает пресс-служба Российского морского регистра судоходства."Феодосия" вмещает до 120 пассажиров, способно развивать скорость до 35 узлов (65 км/ч) и сможет удаляться от места убежища на расстояние до 128 миль.Украина не может получить кредит ЕС в 90 миллиардов евроЕС и Украина не подписали три ключевых документа, необходимых для выделения Киеву 90 миллиардов евро в качестве кредита. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари.Помимо меморандума о взаимопонимании, ЕС должен утвердить программу макрофинансовой помощи Украине, основанной на ее реформах и обязательствах. Кроме того, предстоит внести изменения в положения о фонде ЕС для помощи Украине. Пока эти документы не приняты, Брюссель не может технически сделать финансовый перевод.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

