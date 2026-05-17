Задержка поездов из Крыма – ситуация к этому часу
Четыре поезда "Таврида", следующих по направлению из Крыма, задерживаются в пути после временной приостановки движения на Крымском мосту 16 мая. Об этом... РИА Новости Крым, 17.05.2026
2026-05-17T17:34
гранд сервис экспресс, поезд "таврия", новости крыма, крым, железная дорога
По пути из Крыма задерживаются четыре поезда "Таврия" – перевозчик
17:31 17.05.2026 (обновлено: 17:34 17.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Четыре поезда "Таврида", следующих по направлению из Крыма, задерживаются в пути после временной приостановки движения на Крымском мосту 16 мая. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" по состоянию на 17 часов.
По данным компании, к этому времени с опозданием на 5,5 часов следует поезд №078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 15 мая.
Поезд №142 Симферополь – Пермь отправлением 16 мая задерживается на 3,5 часа.
Поезд №028 Симферополь – Москва отправлением 16 мая задерживается на 2,5 часа.
Поезд №180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 16 мая задерживается на 3 часа.
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", – добавили в пресс-службе.
Остановка движения на Крымском мосту, произошедшая 16 мая, привела к задержкам поездов. В воскресенье в течение дня число опаздывающих составов менялось. По состоянию на 13:00 в пути задерживались семь поездов
, следующих по направлению из Крыма.
