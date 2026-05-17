https://crimea.ria.ru/20260517/zaderzhka-poezdov-iz-kryma--situatsiya-k-etomu-chasu-1156086448.html

Задержка поездов из Крыма – ситуация к этому часу

Задержка поездов из Крыма – ситуация к этому часу - РИА Новости Крым, 17.05.2026

Задержка поездов из Крыма – ситуация к этому часу

Четыре поезда "Таврида", следующих по направлению из Крыма, задерживаются в пути после временной приостановки движения на Крымском мосту 16 мая. Об этом... РИА Новости Крым, 17.05.2026

2026-05-17T17:31

2026-05-17T17:31

2026-05-17T17:34

гранд сервис экспресс

поезд "таврия"

новости крыма

крым

железная дорога

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1b/1152719109_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_a54d22e437faedbdd40e0e43830f6f30.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Четыре поезда "Таврида", следующих по направлению из Крыма, задерживаются в пути после временной приостановки движения на Крымском мосту 16 мая. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" по состоянию на 17 часов.По данным компании, к этому времени с опозданием на 5,5 часов следует поезд №078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 15 мая.Поезд №142 Симферополь – Пермь отправлением 16 мая задерживается на 3,5 часа.Поезд №028 Симферополь – Москва отправлением 16 мая задерживается на 2,5 часа.Поезд №180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 16 мая задерживается на 3 часа.Остановка движения на Крымском мосту, произошедшая 16 мая, привела к задержкам поездов. В воскресенье в течение дня число опаздывающих составов менялось. По состоянию на 13:00 в пути задерживались семь поездов, следующих по направлению из Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд "таврия", новости крыма, крым, железная дорога