Рейтинг@Mail.ru
Восемь поездов задерживаются в пути после перекрытия Крымского моста - РИА Новости Крым, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260517/vosem-poezdov-zaderzhivayutsya-v-puti-posle-perekrytiya-krymskogo-mosta-1156079169.html
Восемь поездов задерживаются в пути после перекрытия Крымского моста
Восемь поездов задерживаются в пути после перекрытия Крымского моста - РИА Новости Крым, 17.05.2026
Восемь поездов задерживаются в пути после перекрытия Крымского моста
Восемь поездов, следующих из Крыма в Москву, Пермь и Санкт-Петербург, задерживаются утром в воскресенье после временного закрытия Крымского моста в ночь на... РИА Новости Крым, 17.05.2026
2026-05-17T09:52
2026-05-17T09:55
гранд сервис экспресс
поезд "таврия"
новости
новости крыма
железная дорога
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153487250_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_89ebcbd30acc58d0c8c7110c83f56ab9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Восемь поездов, следующих из Крыма в Москву, Пермь и Санкт-Петербург, задерживаются утром в воскресенье после временного закрытия Крымского моста в ночь на субботу. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Крымский мост в субботу был закрыт почти 11 часов. По состоянию на 19:00 16 мая в пути задерживались 11 поездов. Также перевозчик сообщал о переносе времени отправления двух пассажирских поездов из Крыма.В частности с отставанием на 6,5 часов следует поезд №078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 15 мая.Поезд №174 Евпатория – Москва отправлением 15 мая задерживается на 6,5 часов.Поезд №092 Севастополь – Москва отправлением 15 мая задерживается на 7 часов.Поезд №098 Симферополь – Москва отправлением 16 мая задерживается на 2 часа.Поезд №142 Симферополь – Пермь отправлением 16 мая задерживается на 3 часа.Поезд №028 Симферополь – Москва отправлением 16 мая задерживается на 2 часа.Поезд №180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 16 мая задерживается на 4 часа.Поезд №092 Севастополь – Москва отправлением 16 мая задерживается на 1 час.Остальные поезда, которые задерживались 16 мая, следуют по графику либо прибыли на станции назначения, проинформировали в компании.Сейчас затруднений в проезде по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани нет, сообщал ранее канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разделение потоков: как работает новая схема движения перед Крымским мостомВ Симферополь из Москвы отправился первый рейс ускоренного поездаЗапущен новый проект по диагностике пассажирских поездов в Крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153487250_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_51fc1332b600874e8181cae2b01fc406.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гранд сервис экспресс, поезд "таврия", новости, новости крыма, железная дорога
Восемь поездов задерживаются в пути после перекрытия Крымского моста

После перекрытия Крымского моста восемь поездов "Таврия" задерживаются в пути – перевозчик

09:52 17.05.2026 (обновлено: 09:55 17.05.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Двухэтажный поезд "Таврия"
Двухэтажный поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Восемь поездов, следующих из Крыма в Москву, Пермь и Санкт-Петербург, задерживаются утром в воскресенье после временного закрытия Крымского моста в ночь на субботу. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Крымский мост в субботу был закрыт почти 11 часов. По состоянию на 19:00 16 мая в пути задерживались 11 поездов. Также перевозчик сообщал о переносе времени отправления двух пассажирских поездов из Крыма.
"После временной приостановки движения на Крымском мосту 16 мая, сегодня в пути задерживаются поезда "Таврия", которые следуют из Крыма", – информирует перевозчик.
В частности с отставанием на 6,5 часов следует поезд №078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 15 мая.
Поезд №174 Евпатория – Москва отправлением 15 мая задерживается на 6,5 часов.
Поезд №092 Севастополь – Москва отправлением 15 мая задерживается на 7 часов.
Поезд №098 Симферополь – Москва отправлением 16 мая задерживается на 2 часа.
Поезд №142 Симферополь – Пермь отправлением 16 мая задерживается на 3 часа.
Поезд №028 Симферополь – Москва отправлением 16 мая задерживается на 2 часа.
Поезд №180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 16 мая задерживается на 4 часа.
Поезд №092 Севастополь – Москва отправлением 16 мая задерживается на 1 час.
Остальные поезда, которые задерживались 16 мая, следуют по графику либо прибыли на станции назначения, проинформировали в компании.
Сейчас затруднений в проезде по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани нет, сообщал ранее канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Разделение потоков: как работает новая схема движения перед Крымским мостом
В Симферополь из Москвы отправился первый рейс ускоренного поезда
Запущен новый проект по диагностике пассажирских поездов в Крым
 
Гранд Сервис ЭкспрессПоезд "Таврия"НовостиНовости КрымаЖелезная дорога
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:37Повреждение ЛЭП из-за атаки ВСУ на Севастополь: как идут ремонтные работы
12:16Более 1000 беспилотников запустили ВСУ по регионам России
12:13Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ
12:08Владимир и Анна: в Новом Херсонесе пройдет молодежная неделя о любви
11:37Эпидемия Эболы в Конго и Уганде – ВОЗ заявила о ЧС международного значения
11:11Обломки БПЛА упали на детский лагерь на побережье Таганрогского залива
11:02Херсонская и Запорожская области обесточены
10:27Нашествие клещей в Крыму – как уберечься от опасных заболеваний
09:52Восемь поездов задерживаются в пути после перекрытия Крымского моста
09:3030 дронов ликвидировали за два часа над Крымом и другими регионами России
09:27В Севастополе возобновили движение морского транспорта
09:11На Кубани автомобиль столкнулся с пассажирским поездом – водитель погиб
08:52В Севастополе закрыли рейд
08:11Крымский мост: обстановка на транспортном переходе
08:04Обломки БПЛА упали в аэропорту Шереметьево
07:36556 беспилотников атаковали ночью Крым и другие регионы России
07:07Масштабный налет дронов ВСУ на Подмосковье – погибли и ранены люди
07:04Более 120 беспилотников атаковали Москву – при ударе по НПЗ ранены 12 человек
06:57Севастополь отразил удар БПЛА с большим количеством взрывчатки – повреждены дома и ЛЭП
00:01Летнее тепло: погода в Крыму в воскресенье
Лента новостейМолния