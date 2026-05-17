Восемь поездов задерживаются в пути после перекрытия Крымского моста
2026-05-17T09:52
09:52 17.05.2026 (обновлено: 09:55 17.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Восемь поездов, следующих из Крыма в Москву, Пермь и Санкт-Петербург, задерживаются утром в воскресенье после временного закрытия Крымского моста в ночь на субботу. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Крымский мост в субботу был закрыт почти 11 часов. По состоянию на 19:00 16 мая в пути задерживались 11 поездов. Также перевозчик сообщал о переносе времени отправления двух пассажирских поездов из Крыма.
"После временной приостановки движения на Крымском мосту 16 мая, сегодня в пути задерживаются поезда "Таврия", которые следуют из Крыма", – информирует перевозчик.
В частности с отставанием на 6,5 часов следует поезд №078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 15 мая.
Поезд №174 Евпатория – Москва отправлением 15 мая задерживается на 6,5 часов.
Поезд №092 Севастополь – Москва отправлением 15 мая задерживается на 7 часов.
Поезд №098 Симферополь – Москва отправлением 16 мая задерживается на 2 часа.
Поезд №142 Симферополь – Пермь отправлением 16 мая задерживается на 3 часа.
Поезд №028 Симферополь – Москва отправлением 16 мая задерживается на 2 часа.
Поезд №180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 16 мая задерживается на 4 часа.
Поезд №092 Севастополь – Москва отправлением 16 мая задерживается на 1 час.
Остальные поезда, которые задерживались 16 мая, следуют по графику либо прибыли на станции назначения, проинформировали в компании.
Сейчас затруднений в проезде по Крымскому мосту
со стороны Керчи и Тамани нет, сообщал ранее канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.
