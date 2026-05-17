Владимир и Анна: в Новом Херсонесе пройдет молодежная неделя о любви
Молодежная неделя Тавриды "Владимир + Анна = Любовь, изменившая мир" пройдет в Новом Херсонесе с 17 по 24 мая. Об этом сообщают организаторы мероприятия. РИА Новости Крым, 17.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Молодежная неделя Тавриды "Владимир + Анна = Любовь, изменившая мир" пройдет в Новом Херсонесе с 17 по 24 мая. Об этом сообщают организаторы мероприятия.Торжественное открытие состоялось 17 мая. В 9 часов утра в храме-парке Святой Троицы Нового Херсонеса прошла праздничная Божественная литургия, крестный ход и общая трапеза для гостей и прихожан. В течение дня в Византийском квартале пройдет гастрофестиваль "Пир Архонта", у фонтана реки Героон зрители увидят театрализованное действо "Князь Владимир и Византийская принцесса Анна", а вечером на "Грифон-Арене" откроется Большой фестиваль искусств.В последующие дни программа продолжится в Молодежном центре "Точка опоры". Участников ждут встречи и дискуссии, посвященные темам любви, дружбы, брака, семейной жизни и внутренней зрелости.Также запланированы молодежный показ мод и караоке, развлекательная программа, театрализованного действа, открытые дискуссии.
В Новом Херсонесе пройдет молодежная неделя ко Дню крещения князя Владимира
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Молодежная неделя Тавриды "Владимир + Анна = Любовь, изменившая мир" пройдет в Новом Херсонесе с 17 по 24 мая. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
"С 17 по 24 мая Новый Херсонес станет площадкой Молодежной недели Тавриды "Владимир + Анна = Любовь, изменившая мир". Программа приурочена ко Дню Крещения святого равноапостольного великого князя Владимира с его дружиной в Херсонесе Таврическом – событию, которое занимает особое место в духовной памяти Руси и в истории становления православной цивилизации", – сказано в релизе.
Торжественное открытие состоялось 17 мая. В 9 часов утра в храме-парке Святой Троицы Нового Херсонеса прошла праздничная Божественная литургия, крестный ход и общая трапеза для гостей и прихожан. В течение дня в Византийском квартале пройдет гастрофестиваль "Пир Архонта", у фонтана реки Героон зрители увидят театрализованное действо "Князь Владимир и Византийская принцесса Анна", а вечером на "Грифон-Арене" откроется Большой фестиваль искусств.
В последующие дни программа продолжится в Молодежном центре "Точка опоры". Участников ждут встречи и дискуссии, посвященные темам любви, дружбы, брака, семейной жизни и внутренней зрелости.
"Среди заявленных событий – семейная "нечайная" церемония с иереем Антонием Камальдиновым, викторина "Владимир + Анна = Любовь, изменившая мир", дискуссии "Трудности, которые укрепляют любовь", "Сначала подружись, потом влюбись: стратегия осознанного выбора", "Развод через два года: как не попасть в статистику?", "О любви, влюбленности и семейной жизни", – перечислили организаторы .
Также запланированы молодежный показ мод и караоке, развлекательная программа, театрализованного действа, открытые дискуссии.
"Образ Владимира и Анны в теме недели раскрывается как символ союза, изменившего ход истории. Это любовь, которая стала частью судьбы народа; выбор, из которого выросла культура; вера, определившая нравственные основания Руси. Поэтому события недели будут интересны не только молодежи, но и семьям, педагогам, представителям культурного и научного сообщества и всем, кто интересуется историей Херсонеса", – обещают организаторы.
