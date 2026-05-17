В заказнике Мыс Айя готовят к летнему сезону палаточный лагерь
2026-05-17T17:08
В Севастополе к лету готовят один из самых живописных палаточных лагерей "Инжир"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. На территории заказника Мыс Айя к летнему сезону готовят одно из самых живописных и востребованных мест для отдыха на природе в регионе – палаточный лагерь "Инжир". Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Здесь установят 50 дополнительных настилов для палаток и добавят ещё две мангальные зоны. Лагерь занимает четыре гектара и может одновременно разместить до 250 палаток или около 450 человек", – рассказали в пресс-службе.
Также для гостей предусмотрены аренда поддонов, мангалы, биотуалеты, техническая вода и вывоз мусора.
Отмечается, что зона рекреации лагеря "Инжир" – это оборудованное пространство для отдыха на природе, раскинувшееся на 4 гектарах от пляжа "Золотой". При полной загрузке в сезон здесь может одновременно разместиться до 250 палаток и около 450 человек. Три четверти местных растений занесены в Красную книгу, а штраф за повреждение редких видов может достигать 50 тысяч рублей.
15 мая правительстве Севастополя рассказали о подготовке к курортному сезону
городских пляжей. Водолазы МЧС проверили дно у побережья, а операторы заключили договоры на лабораторные исследования почвы и воды.
В правительстве города-героя также напомнили, что в прошлом году сезон стартовал 15 июня и по решению губернатора был продлен до 15 октября.
