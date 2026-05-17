В Севастополе восстановили энергоснабжение после атаки ВСУ
Энергоснабжение Севастополя полностью восстановлено после ночной атаки ВСУ. Об этом проинформировали в правительстве города. РИА Новости Крым, 17.05.2026
2026-05-17T15:51
2026-05-17T16:01
15:51 17.05.2026 (обновлено: 16:01 17.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Энергоснабжение Севастополя полностью восстановлено после ночной атаки ВСУ. Об этом проинформировали в правительстве города.
В Севастополе в ночь на воскресенье военные отразили воздушную атаку – были сбиты 25 беспилотников. Обломки БПЛА повредили высоковольтную линию. Из-за этого в разных районах города произошли перебои с электроснабжением.

"Ремонтно-восстановительные работы на линии завершены. В 15:34 энергоснабжение Севастополя восстановлено в полном объеме", – сказано в сообщении правительства в канале в МАКС.

Херсонская и Запорожская области также были обесточены с утра воскресенья из-за атак ВСУ, сообщали ранее власти регионов. Всего за сутки российские силы ПВО сбили 8 управляемых авиационных бомб, а также перехватили и уничтожили более 1000 украинских беспилотников.
