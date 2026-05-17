https://crimea.ria.ru/20260517/v-sevastopole-vosstanovili-energosnabzhenie-posle-ataki-vsu-1156084894.html
В Севастополе восстановили энергоснабжение после атаки ВСУ
В Севастополе восстановили энергоснабжение после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 17.05.2026
В Севастополе восстановили энергоснабжение после атаки ВСУ
Энергоснабжение Севастополя полностью восстановлено после ночной атаки ВСУ. Об этом проинформировали в правительстве города. РИА Новости Крым, 17.05.2026
2026-05-17T15:51
2026-05-17T15:51
2026-05-17T16:01
правительство севастополя
новости севастополя
севастополь
электросети
лэп
электроэнергия
электричество
энергетика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138909688_67:0:1212:644_1920x0_80_0_0_5f9bd763f0cfab7a9c4ce4ea832156fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Энергоснабжение Севастополя полностью восстановлено после ночной атаки ВСУ. Об этом проинформировали в правительстве города.В Севастополе в ночь на воскресенье военные отразили воздушную атаку – были сбиты 25 беспилотников. Обломки БПЛА повредили высоковольтную линию. Из-за этого в разных районах города произошли перебои с электроснабжением.Херсонская и Запорожская области также были обесточены с утра воскресенья из-за атак ВСУ, сообщали ранее власти регионов. Всего за сутки российские силы ПВО сбили 8 управляемых авиационных бомб, а также перехватили и уничтожили более 1000 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Да будет свет: в районах Севастополя обновляют воздушные линии электропередачиЭнергоснабжение Крыма: вызовы и решенияНадежные опоры и мощные светильники устанавливают на улицах Симферополя
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138909688_338:5:1210:659_1920x0_80_0_0_f6b3263cf2ea6727974b56fdb449b77e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство севастополя, новости севастополя, севастополь, электросети, лэп, электроэнергия, электричество, энергетика
В Севастополе восстановили энергоснабжение после атаки ВСУ
В Севастополе после атаки ВСУ полностью восстановили энергоснабжение
15:51 17.05.2026 (обновлено: 16:01 17.05.2026)