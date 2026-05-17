Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе в третий раз закрыли рейд - РИА Новости Крым, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260517/v-sevastopole-v-tretiy-raz-zakryli-reyd-1156085301.html
В Севастополе в третий раз закрыли рейд
В Севастополе в третий раз закрыли рейд - РИА Новости Крым, 17.05.2026
В Севастополе в третий раз закрыли рейд
В Севастополе остановили движение катеров и паромов в третий раз. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 17.05.2026
2026-05-17T16:16
2026-05-17T16:18
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
севастополь
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378188_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ddadfd1aa57d67920d7f1e04a304b38a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили движение катеров и паромов в третий раз. Об этом сообщили в профильном департаменте города.Ранее в воскресенье рейд уже перекрывали дважды, ограничение продлилось около часа.Причина остановки движения не называется. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378188_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_0258e3e24c43c5c6ce1f1bf93fcf809f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
паромы и катера в севастополе, новости севастополя, севастополь, морской транспорт, департамент транспорта севастополя
В Севастополе в третий раз закрыли рейд

В Севастополе в третий раз остановили движение морского транспорта

16:16 17.05.2026 (обновлено: 16:18 17.05.2026)
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили движение катеров и паромов в третий раз. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье рейд уже перекрывали дважды, ограничение продлилось около часа.
Причина остановки движения не называется. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Паромы и катера в СевастополеНовости СевастополяСевастопольМорской транспортДепартамент транспорта Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10Как вкусно поесть и выиграть путевку в Крым – новый проект минкурортов
17:52Субтропики и перебор по осадкам: погода на следующую неделю в Крыму
17:31Задержка поездов из Крыма – ситуация к этому часу
17:08В заказнике Мыс Айя готовят к летнему сезону палаточный лагерь
16:57В Севастополе возобновили движение морского транспорта
16:52Памяти атомщика Щелкина: борьба за Крымскую АЭС
16:27Авария на линии "Крымэнерго" – частично обесточен южный берег полуострова
16:16В Севастополе в третий раз закрыли рейд
16:07Ребенок должен быть в семье: как проблему сиротства решают в Крыму
15:51В Севастополе восстановили энергоснабжение после атаки ВСУ
15:20В Севастополе открыли рейд
15:15Крымский мост – движение возобновлено
15:08В Крыму объявлен отбой ракетной опасности
14:57В Крыму повторно объявлена ракетная опасность – работает ПВО
14:55Движение по Крымскому мосту перекрыто
14:47В Крыму отбой ракетной опасности
14:44США выдвинули Ирану пять условий для мирных переговоров
14:32Еще 42 дрона ВСУ ликвидировали над Крымом и шестью регионами РФ
14:28В Крыму объявлена ракетная опасность – работает ПВО
14:05В Севастополе повторно закрыли рейд
Лента новостейМолния