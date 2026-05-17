https://crimea.ria.ru/20260517/v-sevastopole-v-tretiy-raz-zakryli-reyd-1156085301.html
В Севастополе в третий раз закрыли рейд
В Севастополе в третий раз закрыли рейд - РИА Новости Крым, 17.05.2026
В Севастополе в третий раз закрыли рейд
В Севастополе остановили движение катеров и паромов в третий раз. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 17.05.2026
2026-05-17T16:16
2026-05-17T16:16
2026-05-17T16:18
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
севастополь
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378188_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ddadfd1aa57d67920d7f1e04a304b38a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили движение катеров и паромов в третий раз. Об этом сообщили в профильном департаменте города.Ранее в воскресенье рейд уже перекрывали дважды, ограничение продлилось около часа.Причина остановки движения не называется. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378188_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_0258e3e24c43c5c6ce1f1bf93fcf809f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
паромы и катера в севастополе, новости севастополя, севастополь, морской транспорт, департамент транспорта севастополя
В Севастополе в третий раз закрыли рейд
В Севастополе в третий раз остановили движение морского транспорта
16:16 17.05.2026 (обновлено: 16:18 17.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили движение катеров и паромов в третий раз. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье рейд уже перекрывали дважды, ограничение продлилось около часа.
Причина остановки движения не называется. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.