https://crimea.ria.ru/20260517/subtropiki-i-perebor-po-osadkam-pogoda-na-sleduyuschuyu-nedelyu-v-krymu-1156046419.html

Субтропики и перебор по осадкам: погода на следующую неделю в Крыму

Субтропики и перебор по осадкам: погода на следующую неделю в Крыму - РИА Новости Крым, 17.05.2026

Субтропики и перебор по осадкам: погода на следующую неделю в Крыму

Климат субтропиков будет определять метеоусловия на следующей неделе на большей части русской равнины, а в Крыму он проявится в виде ливней и гроз. Об этом в... РИА Новости Крым, 17.05.2026

2026-05-17T17:52

2026-05-17T17:52

2026-05-17T17:52

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода в крыму

крым

новости крыма

крымская погода

прогноз

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/08/1147045727_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6b192c0c149939f6cf2d26a58c274ec9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Климат субтропиков будет определять метеоусловия на следующей неделе на большей части русской равнины, а в Крыму он проявится в виде ливней и гроз. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Основной тренд следующей недели на полуострове – это все-таки дожди и грозы, подчеркнул Тишковец. Погода в центре России, по его прогнозу, при этом будет очень солнечной, без осадков, температура будет повышаться до +28…+29 градусов, а вот в Крыму дождей выпадет довольно-таки много."В понедельник на юге начнет формироваться новая циклоническая депрессия, поэтому, если ночью еще без осадков, +8…+13, то днем уже местами пройдет небольшой дождь, +18…+23. Во вторник циклоническое влияние усилится. Облачно, с неустойчивыми прояснениями, пройдут интенсивные ливневые дожди, грозы. Под утро +9…+14, днем опять +18…+23", – прогнозирует эксперт.В среду ночью, продолжил специалист, чуть распогодится, без осадков, очаги туманов с ухудшением видимости менее 1 километра, +9…+14 градусов, днем переменная облачность, местами небольшой дождь, не исключена гроза и +20…+25.В четверг, по прогнозу метеоролога, ожидается примерно такая же картина – ночью распогодится, будут туманы, температура +9…+14 днем, короткие дожди с грозами, +20…+25. И на финал недели – в пятницу, в субботу и в воскресенье – по ночам +10…+15, днем +18…+23. Не обойдется без ливневых дождей и гроз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260515/v-krymu-mayskie-zamorozki-pogubili-do-40-tsveta-v-sadakh-1156032120.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крым, новости крыма, крымская погода, прогноз