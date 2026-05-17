США выдвинули Ирану пять условий для мирных переговоров

США выдвинули предложение из пяти пунктов в ответ на мирную инициативу для Ирана. Как передает иранское агентство Fars, среди пунктов – передача США 400 кг...

2026-05-17T14:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. США выдвинули предложение из пяти пунктов в ответ на мирную инициативу для Ирана. Как передает иранское агентство Fars, среди пунктов – передача США 400 кг урана.Тегеран ранее передал Вашингтону план по урегулированию конфликта из 14 пунктов. Среди основных требований Тегерана – выплата репараций, гарантии, что военная агрессия не повторится, уход американских вооруженных сил с "иранской периферии", прекращение блокады Ормузского пролива и создание "нового механизма" судоходства в нем, разморозка иранских активов за рубежом и снятие антииранских санкций. Иранская газета Tehran Times в пятницу сообщила, что США отказались от предложения Ирана.В докладе подчеркивается, что даже если Иран выполнит эти условия, угроза агрессии со стороны США и Израиля сохранится. В статье также указывается со ссылкой на аналитиков, что предложение США, вместо того чтобы решить проблему, направлено на достижение целей, которых Вашингтону не удается достичь силовым путем.Передача в США находящегося у Ирана обогащенного урана – условие будущего соглашения сторон, заявлял ранее американский президент Дональд Трамп.

