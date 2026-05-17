США выдвинули Ирану пять условий для мирных переговоров
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. США выдвинули предложение из пяти пунктов в ответ на мирную инициативу для Ирана. Как передает иранское агентство Fars, среди пунктов – передача США 400 кг урана.
Тегеран ранее передал Вашингтону план по урегулированию конфликта из 14 пунктов. Среди основных требований Тегерана – выплата репараций, гарантии, что военная агрессия не повторится, уход американских вооруженных сил с "иранской периферии", прекращение блокады Ормузского пролива и создание "нового механизма" судоходства в нем, разморозка иранских активов за рубежом и снятие антииранских санкций. Иранская газета Tehran Times в пятницу сообщила, что США отказались от предложения Ирана.
"На основании информации, полученной Fars относительно ответа США на предложения Ирана, Вашингтон выдвинул следующие пять требований: отказ от выплат любого рода репараций и компенсаций со стороны США, вывоз из Ирана и передача США 400 килограмм урана, продолжение деятельности только одного из ядерных объектов Ирана, отказ от разморозки даже 25% заблокированных иранских активов, остановка боевых действий повсеместно зависит от окончания переговоров", – пишет Fars.
В докладе подчеркивается, что даже если Иран выполнит эти условия, угроза агрессии со стороны США и Израиля сохранится. В статье также указывается со ссылкой на аналитиков, что предложение США, вместо того чтобы решить проблему, направлено на достижение целей, которых Вашингтону не удается достичь силовым путем.
Передача в США находящегося у Ирана обогащенного урана – условие будущего соглашения сторон, заявлял ранее американский президент Дональд Трамп.
