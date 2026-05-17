https://crimea.ria.ru/20260517/ssha-ne-otkazalis-ot-razrabotki-biologicheskogo-oruzhiya--onischenko-1156111588.html

США не отказались от разработки биологического оружия – Онищенко

США не отказались от разработки биологического оружия – Онищенко - РИА Новости Крым, 18.05.2026

США не отказались от разработки биологического оружия – Онищенко

Несмотря на заявления руководства США об отказе от разработки биооружия, администрация американского президента Дональда Трампа не отказывается от своих планов... РИА Новости Крым, 18.05.2026

2026-05-17T10:42

2026-05-17T10:42

2026-05-18T18:37

геннадий онищенко

биолаборатории

биологическое оружие

мнения

сша

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110925/77/1109257706_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_605129a1cca068f4edad697bebe5e554.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Несмотря на заявления руководства США об отказе от разработки биооружия, администрация американского президента Дональда Трампа не отказывается от своих планов в отношении наступательных военно-биологических программ. Об этом заявил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко в интервью агентству "Sputnik на русском".Специалист напомнил, что в мае 2025 года Трамп подписал указ о повышении безопасности биологических исследований. В Белом доме заявили, что документ направлен на "защиту американских граждан от инцидентов в области биологической безопасности".Но этот документ не дает ответ на озабоченности России и Китая, которые они высказывали официально по поводу военных наступательных программ США, подчеркнул Онищенко.Ранее сообщалось, что Америка потратила порядка 25 миллионов долларов на создание и оснащение как минимум 13 биолабораторий на территории Украины. Их создавали в рамках Программы снижения биологических угроз Минобороны США якобы для борьбы со вспышками наиболее опасных инфекций любого характера – от естественных до преднамеренных.Подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен заявил, что биолаборатории на Украине занимались секретными разработками наступательных биологических средств. По его словам, он имел сведения о проведении исследований, основанных на анализе ДНК-структуры, а также об использовании различных видов животного мира в качестве переносчиков. Данные лаборатории работали в сверхсекретном режиме и имели совершенно конкретные узконаправленные задачи.Новые биолаборатории под контролем США все чаще появляются у российских и китайских границ и приводят к заболеваниям местных жителей нетипичными болезнями. По данным Минобороны, после начала СВО, из этой страны вывезли все необходимое для продолжения американской программы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев заявил об угрозе со стороны биолабораторий на УкраинеСША планировали открыть свою биолабораторию в Крыму: как и для чегоВ США сделали признание о биолабораториях на Украине

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий онищенко, биолаборатории, биологическое оружие, мнения, сша