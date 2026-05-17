Севастополь отразил удар БПЛА с большим количеством взрывчатки – повреждены дома и ЛЭП
2026-05-17T06:57
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, срочные новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу
Севастополь отразил удар БПЛА с большим количеством взрывчатки – повреждены дома и ЛЭП
06:57 17.05.2026 (обновлено: 07:30 17.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на воскресенье военные отразили воздушную атаку – были сбиты 25 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"В Севастополе силы ПВО и наши мобильные огневые группы сбили 25 БПЛА над морем и разными районами города", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
И подчеркнул, что, по предварительной информации, никто из людей не пострадал. От Спасательной службы Севастополя зафиксирована информация о следующих повреждениях.
Один из БПЛА, начиненный большим количеством взрывчатки, был сбит в районе Кара-Кобы.
"Части сбитого БПЛА повредили высоковольтную линию. Из-за этого в разных районах города перебои с электроснабжением. Ремонтно-восстановительные работы начнутся после окончания тревоги. Укропаблики сейчас публикуют дезинформацию о том, что повреждена Севастопольская ТЭС – это неправда", – проинформировал Развожаев.
Повреждены пять окон в разных МКД в разных района города. В районе Фиолента в трех СНТ три частных дома получили повреждения крыш и стен от осколков сбитых БПЛА, перечислил последствия атаки губернатор.
И призвал не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах и отойти от окон.
Также глава региона напомнил, что об опасных находках необходимо сообщать по номеру 112 и доверять только официальной информации.
