Севастополь отразил удар БПЛА с большим количеством взрывчатки – повреждены дома и ЛЭП

В Севастополе в ночь на воскресенье военные отразили воздушную атаку – были сбиты 25 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

2026-05-17T06:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на воскресенье военные отразили воздушную атаку – были сбиты 25 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.И подчеркнул, что, по предварительной информации, никто из людей не пострадал. От Спасательной службы Севастополя зафиксирована информация о следующих повреждениях.Один из БПЛА, начиненный большим количеством взрывчатки, был сбит в районе Кара-Кобы.Повреждены пять окон в разных МКД в разных района города. В районе Фиолента в трех СНТ три частных дома получили повреждения крыш и стен от осколков сбитых БПЛА, перечислил последствия атаки губернатор.И призвал не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах и отойти от окон.Также глава региона напомнил, что об опасных находках необходимо сообщать по номеру 112 и доверять только официальной информации.

