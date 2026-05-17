Семь поездов "Таврия" задерживаются в пути из Крыма

Семь поездов следованием из Крыма задерживаются в пути после временной приостановки движения на Крымском мосту 16 мая. Об этом информирует пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.05.2026

2026-05-17T13:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Семь поездов следованием из Крыма задерживаются в пути после временной приостановки движения на Крымском мосту 16 мая. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Крымский мост в субботу был закрыт почти 11 часов. По состоянию на 10 часов утра воскресенья в пути задерживались восемь составов, следующих из Крыма в Москву, Пермь и Санкт-Петербург.По данным компании-перевозчика, на 13 часов воскресенья задерживаются в пути:- поезд №078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 15 мая – на 6 часов;- поезд №174 Евпатория – Москва, отправлением 15 мая – на 5,5 часов;- поезд №092 Севастополь – Москва, отправлением 15 мая – на 6 часов;- поезд №098 Симферополь – Москва, отправлением 16 мая – на 1 час;- поезд №142 Симферополь – Пермь, отправлением 16 мая – на 3,5 часа;- поезд №028 Симферополь – Москва, отправлением 16 мая – на 3 часа;- поезд №180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 16 мая – на 3,5 часа.

