Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по самбо
Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по самбо в Тбилиси, завоевав 13 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды. Команда выступала в... РИА Новости Крым, 17.05.2026
20:02 17.05.2026 (обновлено: 20:03 17.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по самбо в Тбилиси, завоевав 13 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды. Команда выступала в полном составе под государственным флагом и с национальным гимном.
В финальном поединке в весовой категории до 54 кг россиянка Эльмира Кахраманова одержала победу над украинкой Снежанной Плиш, россиянка Дорошенко Екатерина первенствовала в весовой категории до 65 кг, победив в финале белоруску Даниэлу Ждан, в весовой категории до 80 кг первой стала россиянка Дарья Речкалова, победившая украинку Галину Ковальскую.
У мужчин в боевом самбо золото завоевал россиянин Шейх-Мансур Хабибулаев, который в финале до 64 кг оказался сильнее представителя Армении Маиса Нерсесяна, в весе до 98 кг первым стал россиянин Магомед Гасанов, победивший Леонида Меликяна из Армении. В весовой категории до 79 кг бронзу завоевал россиянин Али Куржев.
В мужском спортивном самбо россиянин Андрей Корнеев завоевал золото в весовой категории до 71 кг, победив в финале украинца Романа Труща, а в весовой категории свыше 98 кг золото чемпионата Европы завоевал россиянин Аслан Джиоев, в финале одолев представителя Латвии Виктора Реско. Также бронзовую медаль в весовой категории до 58 кг получил Вадим Дедов.
