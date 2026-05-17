Роспотребнадзор сделал заявление по рискам распространения Эболы в РФ

Рисков распространения Эболы в России сейчас нет, во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.05.2026

2026-05-17T13:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Рисков распространения Эболы в России сейчас нет, во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Об этом сообщили в воскресенье пресс-службе Роспотребнадзора.ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств, следует из заявления организации.В рамках федерального проекта "Санитарный щит", направленного на предотвращение завоза опасных инфекционных заболеваний на территорию России, во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Применяется автоматизированная информационная система "Периметр" для оценки и минимизации рисков, подчеркнули в ведомстве.Отмечается также, что специалисты Роспотребнадзора в круглосуточном режиме отслеживают эпидемиологическую обстановку в мире в связи с данными о вспышке заболевания в Итури Демократической Республики Конго, где известно о 246 подозрительных случаях, из которых 65 оказались летальными."Роспотребнадзор сотрудничает со странами Африки в сфере мониторинга и изучения опасных инфекционных заболеваний, включая геморрагические лихорадки Эбола, Ласса и Марбург. На африканском континенте функционируют два совместных научно-исследовательских центра, созданных Роспотребнадзором, а также несколько мобильных противоэпидемических лабораторий. Такое взаимодействие позволяет оперативно получать информацию об угрозах распространения инфекций и принимать меры по их локализации в очагах, значительно снижая риски международного распространения", – подчеркивается в сообщении.Ученые Роспотребнадзора ранее зарегистрировали новую тест-систему для выявления вируса Эбола в режиме реального времени. Результат можно получить меньше, чем за час.

