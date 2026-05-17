Роспотребнадзор сделал заявление по рискам распространения Эболы в РФ - РИА Новости Крым, 17.05.2026
Роспотребнадзор сделал заявление по рискам распространения Эболы в РФ
13:07 17.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Рисков распространения Эболы в России сейчас нет, во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Об этом сообщили в воскресенье пресс-службе Роспотребнадзора.
ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств, следует из заявления организации.
"Риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует", – сообщили в Роспотребнадзоре.
В рамках федерального проекта "Санитарный щит", направленного на предотвращение завоза опасных инфекционных заболеваний на территорию России, во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Применяется автоматизированная информационная система "Периметр" для оценки и минимизации рисков, подчеркнули в ведомстве.
Отмечается также, что специалисты Роспотребнадзора в круглосуточном режиме отслеживают эпидемиологическую обстановку в мире в связи с данными о вспышке заболевания в Итури Демократической Республики Конго, где известно о 246 подозрительных случаях, из которых 65 оказались летальными.
"Роспотребнадзор сотрудничает со странами Африки в сфере мониторинга и изучения опасных инфекционных заболеваний, включая геморрагические лихорадки Эбола, Ласса и Марбург. На африканском континенте функционируют два совместных научно-исследовательских центра, созданных Роспотребнадзором, а также несколько мобильных противоэпидемических лабораторий. Такое взаимодействие позволяет оперативно получать информацию об угрозах распространения инфекций и принимать меры по их локализации в очагах, значительно снижая риски международного распространения", – подчеркивается в сообщении.
Ученые Роспотребнадзора ранее зарегистрировали новую тест-систему для выявления вируса Эбола в режиме реального времени. Результат можно получить меньше, чем за час.
