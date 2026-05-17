Ребенок должен быть в семье: как проблему сиротства решают в Крыму - РИА Новости Крым, 17.05.2026

2026-05-17T16:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Решение проблемы социального сиротства является осознанной политикой в России. О том, как она реализуется в Крыму – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Светлана Савченко.Бывают, к сожалению, ситуации, когда возникает необходимость пребывания ребенка в специальном учреждении, отметила гостья студии. Но в это время самое главное – не бросать семью ребенка, если она есть, и с ней работать. "Семьи тоже разные. Есть семья, которая временно находится в трудной жизненной ситуации, ей можно помочь социальной, психологической поддержкой, местные органы власти что-то сделают, что-то сделает республиканская власть, уполномоченные", – рассказала омбудсмен.Так, по ее данным, в прошлом году в Крыму количество семей, находящихся в сложной, социально опасной ситуации, было чуть больше 1 000. В этих семьях – более 2 000 детей. И 334 семьи из этого количество преодолели кризис.Россия, в отличие от стран Запада, ориентирована на то, чтобы максимально сохранить семью для ребенка, сказала детский правозащитник. "Если ребенок находится в учреждении, то надо чтобы это были минимальные сроки. Если вдруг нельзя восстановить, найти или еще что-то сделать с кровной семьей – значит, надо искать ответственных попечителей", – сказала Светлана Савченко.По ее информации, в каждом регионе Крыма осуществляют свою деятельность Центры по работе с семьей, детьми и молодежью. Они ориентированы на то, чтобы сопровождать семьи, вышедшие из кризиса и оказывать им всестороннюю помощь.

