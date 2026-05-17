https://crimea.ria.ru/20260517/rebenok-dolzhen-byt-v-seme-kak-problemu-sirotstva-reshayut-v-krymu-1155979315.html
Ребенок должен быть в семье: как проблему сиротства решают в Крыму
Ребенок должен быть в семье: как проблему сиротства решают в Крыму - РИА Новости Крым, 17.05.2026
Ребенок должен быть в семье: как проблему сиротства решают в Крыму
сти Крым. Решение проблемы социального сиротства является осознанной политикой в России. О том, как она реализуется в Крыму – в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 17.05.2026
2026-05-17T16:07
2026-05-17T16:07
2026-05-17T16:07
светлана савченко
дети
семья
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148127499_0:47:1080:655_1920x0_80_0_0_cd0e0881df63411585376218a58e19ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Решение проблемы социального сиротства является осознанной политикой в России. О том, как она реализуется в Крыму – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Светлана Савченко.Бывают, к сожалению, ситуации, когда возникает необходимость пребывания ребенка в специальном учреждении, отметила гостья студии. Но в это время самое главное – не бросать семью ребенка, если она есть, и с ней работать. "Семьи тоже разные. Есть семья, которая временно находится в трудной жизненной ситуации, ей можно помочь социальной, психологической поддержкой, местные органы власти что-то сделают, что-то сделает республиканская власть, уполномоченные", – рассказала омбудсмен.Так, по ее данным, в прошлом году в Крыму количество семей, находящихся в сложной, социально опасной ситуации, было чуть больше 1 000. В этих семьях – более 2 000 детей. И 334 семьи из этого количество преодолели кризис.Россия, в отличие от стран Запада, ориентирована на то, чтобы максимально сохранить семью для ребенка, сказала детский правозащитник. "Если ребенок находится в учреждении, то надо чтобы это были минимальные сроки. Если вдруг нельзя восстановить, найти или еще что-то сделать с кровной семьей – значит, надо искать ответственных попечителей", – сказала Светлана Савченко.По ее информации, в каждом регионе Крыма осуществляют свою деятельность Центры по работе с семьей, детьми и молодежью. Они ориентированы на то, чтобы сопровождать семьи, вышедшие из кризиса и оказывать им всестороннюю помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму более 16 тысяч семей находятся в трудной жизненной ситуацииВ 2025 году в Крыму более 300 сирот получили жильеСК возбудит дело из-за издевательства над сиротой в интернате в Крыму
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148127499_0:50:1080:860_1920x0_80_0_0_14f8e1eda6a4ebf5a40891b082356d0f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана савченко, дети, семья, крым
Ребенок должен быть в семье: как проблему сиротства решают в Крыму
В Крыму проблема социального сиротства успешно решается – уполномоченный по правам ребенка
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Ново
сти Крым. Решение проблемы социального сиротства является осознанной политикой в России. О том, как она реализуется в Крыму – в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Светлана Савченко.
"Проблема действительно является основополагающей. Пребывание детей в учреждениях, оно возможно, но как временная мера. Ребенок должен воспитываться в семье, и лучше всего в кровной", – сказала спикер.
Бывают, к сожалению, ситуации, когда возникает необходимость пребывания ребенка в специальном учреждении, отметила гостья студии. Но в это время самое главное – не бросать семью ребенка, если она есть, и с ней работать. "Семьи тоже разные. Есть семья, которая временно находится в трудной жизненной ситуации, ей можно помочь социальной, психологической поддержкой, местные органы власти что-то сделают, что-то сделает республиканская власть, уполномоченные", – рассказала омбудсмен.
Так, по ее данным, в прошлом году в Крыму количество семей, находящихся в сложной, социально опасной ситуации, было чуть больше 1 000. В этих семьях – более 2 000 детей. И 334 семьи из этого количество преодолели кризис.
"Это то, что нас вдохновляет, помогает работать. Иногда бывает так, что с папой и с мамой уже бесполезно работать. Но есть родные тети, дяди, бабушки, дедушки, двоюродные. Мы помогаем нашим детям найти семью, по возможности кровную, чтобы был кто-то из близких родственников. Стараемся, чтоб было без разлучения", – подчеркнула собеседница.
Россия, в отличие от стран Запада, ориентирована на то, чтобы максимально сохранить семью для ребенка, сказала детский правозащитник. "Если ребенок находится в учреждении, то надо чтобы это были минимальные сроки. Если вдруг нельзя восстановить, найти или еще что-то сделать с кровной семьей – значит, надо искать ответственных попечителей", – сказала Светлана Савченко.
По ее информации, в каждом регионе Крыма осуществляют свою деятельность Центры по работе с семьей, детьми и молодежью. Они ориентированы на то, чтобы сопровождать семьи, вышедшие из кризиса и оказывать им всестороннюю помощь.
"Государство заботится о том, чтобы дети и семьи находились в нормальной ситуации – вместе. Потому что нормальная семья – это нормальное государство. Мы знаем, что те семейные традиции и культурные, исторические ценности, которые у нас есть, ориентированы на то, чтобы была большая, дружная, крепкая семья, это значит – надежные тылы у детей и счастливое будущее у родителей. Мы хотим, чтобы эта традиция не прерывалась" , – подытожила гостья студии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: