Права ребенка: какие проблемы решает детский омбудсмен в Крыму - РИА Новости Крым, 17.05.2026

Ситуация с соблюдением прав ребенка в Крыму становится лучше. О том, какая работа была проведена в 2025 году – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала...

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Ситуация с соблюдением прав ребенка в Крыму становится лучше. О том, какая работа была проведена в 2025 году – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Светлана Савченко.Сейчас, подчеркнула гостья эфира, практически нет обращений, связанных с доступностью детских садов, как это было раньше, но основные "блоки" проблем пока неизменны. Основной и самой главной спикер назвала проблему социального сиротства. "Самое главное и самое первое – это право жить и воспитываться в семье. Это неотъемлемое право ребенка", – обратила внимание Светлана Савченко.По ее словам, с 2025 года подход к профилактике социального сиротства в стране изменился."Эта линия идет от Федерального уполномоченного по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. В 2025 году у нас прошла республиканская часть Всероссийской инспекции, связанной с профилактикой социального сиротства. Федеральный Уполномоченный выделил специальную команду – специалисты верхнего уровня посетили все наши детские учреждения, работали с комиссиями по делам несовершеннолетних, с местными органами опеки и попечительства, провели целевой прием граждан, поработали с обращениями, проанализировали их. И теперь у нас в Республике создана межведомственная рабочая группа, которая рассматривает вопросы обоснованности помещения ребенка в специальное учреждение и сроки пребывания его там", – рассказала гостья студии.На втором месте в деятельности детского правозащитника по частоте обращений являются вопросы, связанные с правом на образование."Это вопросы, которые возникают в образовательной среде, такие как качество образования. Некоторым родителям или попечителям не нравится, как дается образование, какой объем, какие предметы, качество преподавания того или иного предмета, взаимоотношения между детьми в школе, с учителями, между учителями и родителями. То есть вот эти вещи, которые касаются доступности образования. Сейчас это очень актуально – наши дети проходят ЕГЭ, внешнее тестирование, пробные экзамены", – разъяснила Светлана Савченко.Детский омбудсмен также добавила, что в летний период увеличивается количество обращения от родителей в связи с организацией детского отдыха. А в течении всего года в поле ее внимания также находятся вопросы, связанные с обеспечением жильем детей-сирот и предоставлением социального обеспечения."Это выплаты детских, выплаты социальных пособий, какие-то льготы, так или не так оформлены, документов каких-то не хватает... Такие вот истории, которые занимают наибольшее место в наших нашей деятельности", – подытожила уполномоченный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму перестали жаловаться на нарушение прав детей на образованиеВ Крыму увеличилось число детей-инвалидов – омбудсменКаждый четвертый ребенок находится в детдоме необоснованно – омбудсмен

