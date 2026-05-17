Повреждение ЛЭП из-за атаки ВСУ на Севастополь: как идут ремонтные работы - РИА Новости Крым, 17.05.2026
Повреждение ЛЭП из-за атаки ВСУ на Севастополь: как идут ремонтные работы
Из-за атаки ВСУ на Севастополь в ночь на воскресенье осколки БПЛА повредили ЛЭП в нескольких местах – о ходе ремонтных работ проинформировали в правительстве... РИА Новости Крым, 17.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Из-за атаки ВСУ на Севастополь в ночь на воскресенье осколки БПЛА повредили ЛЭП в нескольких местах – о ходе ремонтных работ проинформировали в правительстве города.Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после окончания тревоги, специалисты обнаружили последний участок порыва, уведомляет правительство города.На время аварийно-восстановительных работ остаются без напряжения: частично п. Любимовка, с. Фруктовое, с. Мекензиевы горы, перечислили в правительстве. И проинформировали, что для восстановления полной работоспособности линии, вероятно, потребуются временные перераспределения энергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 120 беспилотников атаковали Москву – при ударе по НПЗ ранены 12 человекМасштабный налет дронов ВСУ на Подмосковье – погибли и ранены людиОбломки БПЛА упали на детский лагерь на побережье Таганрогского залива
Из-за поврежденной при атаке на Севастополь ЛЭП без света частично остаются три поселка

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Из-за атаки ВСУ на Севастополь в ночь на воскресенье осколки БПЛА повредили ЛЭП в нескольких местах – о ходе ремонтных работ проинформировали в правительстве города.
"Из-за ночной атаки ВСУ на Севастополь упавшими осколками от сбитого БПЛА была повреждена высоковольтная линия в нескольких местах", – сказано в сообщении.
Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после окончания тревоги, специалисты обнаружили последний участок порыва, уведомляет правительство города.
На время аварийно-восстановительных работ остаются без напряжения: частично п. Любимовка, с. Фруктовое, с. Мекензиевы горы, перечислили в правительстве. И проинформировали, что для восстановления полной работоспособности линии, вероятно, потребуются временные перераспределения энергии.
