Памяти атомщика Щелкина: борьба за Крымскую АЭС

Имя трижды героя Соцтруда, физика-атомщика Кирилла Щелкина на небольшом Крымском полуострове упоминается неоднократно. В честь него названа школа в Белогорске,...

Имя трижды героя Соцтруда, физика-атомщика Кирилла Щелкина на небольшом Крымском полуострове упоминается неоднократно. В честь него названа школа в Белогорске, где он учился, также оно упомянуто на доске памяти в Крымском федеральном университете (в годы учебы Щелкина – Крымского государственного педагогического института). А еще самый маленький город в Крыму, расположенный на берегу Азовского моря, носит имя Щелкино.Городок, а изначально поселок, строился в голой степи на побережье Азовского моря как сопутствующая инфраструктура Крымской атомной станции – с жильем для строителей, а потом и для физиков-ядерщиков. Атомная станция была причиной его рождения, больше никаких промышленных предприятий в поселке нет. Но станция была закрыта, а потом ликвидирована до того, как открылась и дала крымчанам первые киловатт-часы. А город имени физика-ядерщика остался.Еще в 1970-е годы в Советском Союзе разработали масштабную программу строительства АЭС различного типа. Согласно ей, уже к 90-м годам наиболее густонаселенная и индустриализированная европейская часть территории страны должна была покрыться новой густой атомной сетью. За 10 лет были построены более десятка реакторов – в основном на территории Украинской ССР. Те, что только должны были быть возведены, и уже возведенные, были предназначены дать не только энергию предприятиям, но и свет, тепло и горячую воду жилому сектору. Практически около каждого из объектов энергетики строили города-спутники. Но ни одна из АЭС не стала такой известной, как Крымская атомная станция.В 70-е годы Крымский полуостров был абсолютно зависим от поставок электроэнергии из других регионов. Для роста курортных и промышленных зон, для развития полуострова энергия была жизненно необходима.По его словам, на процесс проработки вариантов, где размещать АЭС, ушло восемь лет. Затем было поручение на проектирование, на это ушло еще три года.К ноябрю 1980 года проект Крымской АЭС утвердили в Министерстве энергетики и электрификации СССР. Кстати, по практически тому же проекту были построены Запорожская, а также строились Хмельницкая и Ростовская станции, позже ставшие успешно функционировать.Три школы и пять детсадовЧуть ранее станции стал расти и поселок Щелкино. Он должен был стать наукогорадом, таким как современное подмосковное Сколково или Иннополис, расположенный под Казанью. В молодое Щелкино ехали ученые со всей страны – интеллигенция от науки.Одновременно со Щелкино росла и станция. 10 декабря 1982 года на площадке строящейся АЭС была осуществлена заливка первых кубометров бетона в основание будущего энергоблока. Все проходило в торжественной обстановке. На бетоновозе висел плакат с лозунгом: "Дадим в срок первый блок!" Правда, по изначальному плану первый энергоблок Крымской АЭС должен был быть запущен в 1980 году. Затем срок сместили до 1985 года, а потом до 1989 года.В октябре 1978 года в степи был вбит колышек для строительства первого жилого дома, который в июле 1979 года сиял надписью "Я – первый!", рассказывает городской сайт Щелкино. В Щелкино строили пяти- и девятиэтажки, три школы, пять детсадов. В 1987 году в поселке уже работали торговый центр, отделение связи, амбулатория, детская молочная кухня.17 марта 1986 года газета "Огни Крыма" в статье "Расти городу молодости" сообщила о строительстве зимнего кинотеатра на 600 мест. По проекту также предполагались бассейны, теннисные корты и свой коттеджный городок.Жизнь после ЧернобыляА в апреле 1986 года грянул Чернобыль. Крымчане заволновались. Не понимая, что за ректор будет поставлен на АЭС в Крыму, они считали, что его обязательно рано или поздно настигнет катастрофа, аналогичная чернобыльской. Вариант того, что этого не случится, не воспринимался вовсе.Он продолжает, что при должном проекте и допусках АЭС стоят в сейсмически опасных регионах, таких как Турция, Япония, Тайвань, в Бангладеш и так далее.Но ситуация для Крымской АЭС станции складывалась неприятная. Против нее в аргументации общественного мнения выступили ряд обстоятельств: перестройка с гласностью, демократизация СССР, Чернобыль и Спитакское землетрясение в декабре 1988 года.Но еще в 1975 году научный сотрудник Института минеральных ресурсов Министерства геологии УССР из Симферополя Евгения Львова после ознакомления с материалами строительства станции стала противницей ее возведения и начала писать письма в Академию наук СССР, министерство энергетики и электрификации СССР, в прессу. В них она доказывала, что строительство электростанции в назначенном месте невозможно и указывала на возможный экологический вред водам Азовского моря. Далее подключилась крымская интеллигенция.По мнению преподавателя КФУ, первые заметные и системные признаки публичной активности противников АЭС проявились в апреле 1988 года. Тогда в Симферопольском государственном университете им. В.М. Фрунзе состоялись две публичные дискуссии, во время которых был остро поставлен вопрос о целесообразности строительства АЭС в Крыму. Оба мероприятия широко освещались в местной прессе и приобрели огромный общественный резонанс.Гроб с курортным КрымомВ это же время произошло объединение нескольких инициативных групп противников строительства АЭС в Крыму в Крымскую областную ассоциацию "Экология и мир".Общественное мнение об "опасном крымском ректоре, сооружаемом за народные деньги в активной сейсмической зоне и на тектоническом разломе" на полуострове, имеющем в приоритете развитие курортов, стал одним из вопросов, которые всколыхнули общественность не только в Крыму, но и во всей большой России.Митинг активисты дополнили имитацией похоронного шествия по территории строящейся АЭС, там же захоронили черный гроб с надписью "Крым". Во главе шествия в образе скорбящей вдовы шла активистка Лилия Левченко, несшая надмогильный крест с надписью "Вечная память тебе, Всесоюзная здравница".При этом, считает ученый, имело место некое передергивание понятий. Антиатомная оппозиция, в том числе и в лице СМИ, смешивала понятия "чиновник минэнерго" и "ученый", печатая в СМИ карикатуры, где директор станции и ее сотрудники изображались как мужчины в шляпах и с портфелями партаппаратчиков.Возможности Крымской АЭСУченые-атомщики через СМИ пытались отвечать на нападки. Они апеллировали к аргументам о критическом уровне энергодефицита в Крымской области, о необходимости увеличивать энергопотребление для улучшения условий жизни населения, а также на представлении атомной энергетики как более "чистой" по сравнению с работой тепловых электростанций. Кроме того, постоянно подчеркивалось, что в техническом отношении проект Крымской АЭС намного современнее и совершеннее, чем проект Чернобыльской атомной станции. Но эти доводы тонули в креативном черном пиаре зарождающегося движения "зеленых", а редакции центральных и местных СМИ откровенно симпатизировали тем, кто называл себя экологами.Директор АЭС Владимир Танский отмечал, что на ЧАЭС эксплуатировали реактор РБМК, а на станции в Щелкино планировалось использовать водо-водяной ВВЭР. Эта конструкция очень безопасна, она, безусловно, в меньших масштабах, использовалась на советских атомных подводных лодках.Также он апеллировал к тому, что в случае закрытия стройки Крым останется энергозависимым регионом, и предлагал ввести в эксплуатацию только первый энергоблок. Полученный от него миллион киловатт пустить на нужны населения и сельского хозяйства, а потом провести референдум по достройке станции. Ведь в конце 80-х годов электричества Крыму остро не хватало: в северных районах полуострова свет регулярно отключали, в том числе и на ЮБК большинство котельных работали на угле и мазуте. По расчетам специалистов, запуск Крымской АЭС способен был бы обеспечить весь Крым горячей водой и отоплением, позволить опреснять морскую воду и не пользоваться днепровской из Северо-Крымского канала, а также экспортировать электроэнергию за пределы полуострова – в тот же Краснодарский край и Ростовскую область.Экология как политический капиталВ журнале "Энергия: Экономика, Техника, Экология" в марте 1989 года была опубликована статья Евгения Ивановича Игнатенко "Противники АЭС: Кто они?" В ней он высказывался, что многие противники АЭС стараются нажить себе политический капитал борьбой с АЭС.Но крымчане легко верили людям с научными званиями, пусть и не в области физико-технических наук, которые рассказывали им об опасности строительства станции на полуострове. По мнению Попова, с одной стороны, на мнение масс повлиял "чернобыльский синдром", а с другой – политические претензии к действующей власти, обличенные в формы экологического протеста. Противники строительства станции получили активных последователей.В результате первых альтернативных выборов в Верховный Совет СССР 26 марта 1989 года народными депутатами от Крымской области стали три кандидата, поддержанные ассоциацией "Экология и мир", а в 1991 году как минимум три активных участника борьбы стали депутатами Первого созыва Верховного Совета Автономной Республики Крым.Отказ от мирного атома в КрымуВ итоге в 1989 году при готовности первого энергоблока на 80%, а второго – на 18%, уже завезенном, но не использованном ядерном топливе, было принято окончательное решение отказаться от Всесоюзной стройки и пуска станции. К этому времени на строительство АЭС было затрачено 500 миллионов советских рублей в ценах 1984 года, на складах оставались материалы ориентировочно еще на четверть миллиона рублей.В тяжелые 90-е из Щелкино стали разъезжаться атомщики. В середине 80-х годов в поселке числилось 25 тысяч жителей, в 2014 – 10,5 тысяч. Те, кто не смог уехать, худо-бедно начал осваивать туризм и были вынуждены ради выживания заниматься браконьерской ловлей рыбы в Азовском море и сдачей на цветмет имущества АЭС. Город стремительно угасал: в 2002 году в самом маленьком городе Крыма не было ни света, ни воды.А украинское государство зарабатывало на станции тем, что продавало с нее все, что можно было продать – металл, технические приспособления и даже строительные материалы.С 1995 по 1999 год в машинном зале станции проводились дискотеки фестиваля с громкой, нелицеприятной славой, "Республика Казантип". На станции снимали фантастические фильмы и клипы, она привлекала экстремальных туристов. Раньше станция была сердцем Щелкино, потом она стала его экзотикой.В 2021 году было принято решение о сносе недостроенных зданий на территории, где должна была находиться Крымская АЭС.Энергетик считает, что пагубную роль в решении о прекращении строительства Крымской АЭС сыграл провал активного просвещения народных масс и популяризация доказательного подхода.В свою очередь Сергей Киселев убежден, что, если бы до развала СССР Крымская АЭС была пущена в строй, то у полуострова была бы возможность в 1991-м году уйти из состава Украины.

