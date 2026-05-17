Обломки БПЛА упали на детский лагерь на побережье Таганрогского залива - РИА Новости Крым, 17.05.2026

2026-05-17T11:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Обломки БПЛА упали на здание детского лагеря "Спутник" в Ростовской области утром в воскресенье. Об этом проинформировал губернатор региона Юрий Слюсарь.По его словам, вражеские дроны были уничтожены также в Таганроге и Азовском районе. Погибших и пострадавших нет. Оперативные службы работают. В случае необходимости всем будет оказана помощь, подчеркнул губернатор. И добавил, что в настоящий момент беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется.Средства российской ПВО утром в воскресенье перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников над регионами России за два часа. В ночь на воскресенье были ликвидированы 556 вражеских дронов над регионами РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки БПЛА упали в аэропорту ШереметьевоМасштабный налет дронов ВСУ на Подмосковье – погибли и ранены людиБолее 120 беспилотников атаковали Москву – при ударе по НПЗ ранены 12 человек

