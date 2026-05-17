Обломки БПЛА упали на детский лагерь на побережье Таганрогского залива - РИА Новости Крым, 17.05.2026
Обломки БПЛА упали на детский лагерь на побережье Таганрогского залива
11:11 17.05.2026 (обновлено: 11:23 17.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Обломки БПЛА упали на здание детского лагеря "Спутник" в Ростовской области утром в воскресенье. Об этом проинформировал губернатор региона Юрий Слюсарь.

"В селе Натальевка Неклиновского района в результате падения обломков БПЛА повреждена крыша одного из строений в детском оздоровительном комплексе "Спутник". Возгорания не было. В настоящее время на оздоровительной базе проводится мероприятие. Никто из участников не пострадал", – написал Слюсарь в своем канале в МАКС.

По его словам, вражеские дроны были уничтожены также в Таганроге и Азовском районе. Погибших и пострадавших нет. Оперативные службы работают. В случае необходимости всем будет оказана помощь, подчеркнул губернатор. И добавил, что в настоящий момент беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется.
Средства российской ПВО утром в воскресенье перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников над регионами России за два часа. В ночь на воскресенье были ликвидированы 556 вражеских дронов над регионами РФ.
