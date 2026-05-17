https://crimea.ria.ru/20260517/oblomki-bpla-upali-na-detskiy-lager-na-poberezhe-taganrogskogo-zaliva-1156079797.html
Обломки БПЛА упали на детский лагерь на побережье Таганрогского залива
Обломки БПЛА упали на детский лагерь на побережье Таганрогского залива - РИА Новости Крым, 17.05.2026
Обломки БПЛА упали на детский лагерь на побережье Таганрогского залива
Обломки БПЛА упали на здание детского лагеря "Спутник" в Ростовской области утром в воскресенье. Об этом проинформировал губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 17.05.2026
2026-05-17T11:11
2026-05-17T11:11
2026-05-17T11:23
новости
ростовская область
таганрог
происшествия
юрий слюсарь
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b24c1864739cf8080c539585977be6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Обломки БПЛА упали на здание детского лагеря "Спутник" в Ростовской области утром в воскресенье. Об этом проинформировал губернатор региона Юрий Слюсарь.По его словам, вражеские дроны были уничтожены также в Таганроге и Азовском районе. Погибших и пострадавших нет. Оперативные службы работают. В случае необходимости всем будет оказана помощь, подчеркнул губернатор. И добавил, что в настоящий момент беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется.Средства российской ПВО утром в воскресенье перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников над регионами России за два часа. В ночь на воскресенье были ликвидированы 556 вражеских дронов над регионами РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки БПЛА упали в аэропорту ШереметьевоМасштабный налет дронов ВСУ на Подмосковье – погибли и ранены людиБолее 120 беспилотников атаковали Москву – при ударе по НПЗ ранены 12 человек
ростовская область
таганрог
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dae614d25cea8c28ce23ffb7e216744c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, ростовская область, таганрог, происшествия, юрий слюсарь, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Обломки БПЛА упали на детский лагерь на побережье Таганрогского залива
Обломки БПЛА упали на детский оздоровительный лагерь в Ростовской области
11:11 17.05.2026 (обновлено: 11:23 17.05.2026)