Новости СВО: российские бойцы продвигаются в глубину обороны ВСУ и громят врага

Еще более 1000 боевиков ВСУ, а также вражеская военная техника и вооружения, в том числе иностранного производства, уничтожены за сутки боев в зоне... РИА Новости Крым, 17.05.2026

2026-05-17T12:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Еще более 1000 боевиков ВСУ, а также вражеская военная техника и вооружения, в том числе иностранного производства, уничтожены за сутки боев в зоне спецоперации. Об этом сообщается в воскресной сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 155 военных, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия.Военнослужащие группы "Запад" улучшили тактическое положение. Потери ВСУ составили более 180 боевиков, танк, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, реактивная система залпового огня и два орудия полевой артиллерии.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял более 160 солдат, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 человек, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, реактивная система залпового огня, три артиллерийских орудия, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потерял более 280 боевиков, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделениями "Днепра" уничтожены до 55 украинских неонацистов , боевая бронированная машина, девять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Также российские военные отразили места сборки беспилотников, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 164 районах.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 147 927 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 341 танк и другая боевая бронированная машина, 1 722 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 965 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 796 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУБолее 1000 беспилотников запустили ВСУ по регионам РоссииВС РФ с начала года освободили более 80 населенных пунктов

