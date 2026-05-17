https://crimea.ria.ru/20260517/novosti-svo-rossiyskie-boytsy-prodvigayutsya-v-glubinu-oborony-vsu-i-gromyat-vraga-1156081797.html
Новости СВО: российские бойцы продвигаются в глубину обороны ВСУ и громят врага
Новости СВО: российские бойцы продвигаются в глубину обороны ВСУ и громят врага - РИА Новости Крым, 17.05.2026
Новости СВО: российские бойцы продвигаются в глубину обороны ВСУ и громят врага
Еще более 1000 боевиков ВСУ, а также вражеская военная техника и вооружения, в том числе иностранного производства, уничтожены за сутки боев в зоне... РИА Новости Крым, 17.05.2026
2026-05-17T12:52
2026-05-17T12:52
2026-05-17T12:52
новости сво
вооруженные силы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новые регионы россии
потери всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149844218_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_a217c08a9cd09717d93df146195e864a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Еще более 1000 боевиков ВСУ, а также вражеская военная техника и вооружения, в том числе иностранного производства, уничтожены за сутки боев в зоне спецоперации. Об этом сообщается в воскресной сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 155 военных, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия.Военнослужащие группы "Запад" улучшили тактическое положение. Потери ВСУ составили более 180 боевиков, танк, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, реактивная система залпового огня и два орудия полевой артиллерии.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял более 160 солдат, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 человек, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, реактивная система залпового огня, три артиллерийских орудия, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потерял более 280 боевиков, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделениями "Днепра" уничтожены до 55 украинских неонацистов , боевая бронированная машина, девять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Также российские военные отразили места сборки беспилотников, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 164 районах.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 147 927 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 341 танк и другая боевая бронированная машина, 1 722 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 965 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 796 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУБолее 1000 беспилотников запустили ВСУ по регионам РоссииВС РФ с начала года освободили более 80 населенных пунктов
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149844218_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_f813a4ee3bf1add4a1ead2848cd22037.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, вооруженные силы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, потери всу
Новости СВО: российские бойцы продвигаются в глубину обороны ВСУ и громят врага
Новости СВО – российские бойцы продвигаются в глубину обороны ВСУ и громят противника
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Еще более 1000 боевиков ВСУ, а также вражеская военная техника и вооружения, в том числе иностранного производства, уничтожены за сутки боев в зоне спецоперации. Об этом сообщается в воскресной сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 155 военных, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия.
Военнослужащие группы "Запад" улучшили тактическое положение. Потери ВСУ составили более 180 боевиков, танк, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, реактивная система залпового огня и два орудия полевой артиллерии.
Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял более 160 солдат, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия.
Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 человек, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, реактивная система залпового огня, три артиллерийских орудия, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потерял более 280 боевиков, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделениями "Днепра" уничтожены до 55 украинских неонацистов , боевая бронированная машина, девять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные отразили места сборки беспилотников, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 164 районах.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 147 927 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 341 танк и другая боевая бронированная машина, 1 722 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 965 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 796 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: