Нашествие клещей в Крыму – как уберечься от опасных заболеваний

В этом году очень влажная и при этом теплая весна в Крыму создала благоприятные условия для активности иксодовых клещей, каждый из которых потенциально опасен... РИА Новости Крым, 17.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В этом году очень влажная и при этом теплая весна в Крыму создала благоприятные условия для активности иксодовых клещей, каждый из которых потенциально опасен как переносчик заболевания, способного привести к летальному исходу. Об этом РИА Новости Крым предупредил главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга, перечислив способы профилактики и защиты.Реально опасноПо словам Сергея Грыги, ничего необычного в активности иксодовых клещей в это время года нет. Именно с приходом тепла, то есть с середины весны, и до самой осени – с перерывом на период большой летней жары – они и проявляют себя наиболее явно.А впечатление, что в этом году в Крыму наблюдается их настоящее нашествие, могло возникнуть из-за того, что проснулись эти паразиты довольно рано на этот раз. Все из-за очень влажной, при этом довольно теплой весны, считает эксперт.При этом абсолютно каждая особь, по словам врача, представляет для человека потенциальную опасность, поскольку может быть переносчиком целого ряда заболеваний.В том числе клещевого вирусного энцефалита, способного привести к летальному исходу. Передается он при укусе, и "заражению подвержены все абсолютно одинаково, независимо от возраста", подчеркнул медик."То есть любой укушенный может быть заражен данной инфекцией, если клещ является ее переносчиком. При отсутствии своевременного оказания медицинской помощи по тем или иным причинам, например из-за отказа пациента от госпитализации, это может привести к летальному исходу в течение нескольких дней от момента развития болезни, то есть когда она начинает клинически проявляться", – рассказал Грыга.Защита нужнаЛучшей защитой от клещевого вирусного энцефалита, по словам врача, может быть только вакцинация, которая проводится по определенной схеме.Стойкий иммунитет вырабатывается постепенно и максимальный его уровень достигается через две недели после второй прививки, но "начинать никогда не поздно", подчеркнул врач."В любом случае защита нужна. И если мы даже сейчас только начнем себя защищать, то к осени получим прекрасный иммунитет", – отметил Грыга.Попасть на первую прививку можно, обратившись дежурному врачу или фельдшеру, который осмотрит вас перед вакцинацией и направит на нее в тот же день, сказал он. Можно и записаться на конкретную дату к участковому терапевту в соответствии с графиком его работы, добавил он.Так или иначе сделать это в Севастополе, например, можно в любой поликлинике города по месту прописки, отметил Грыга.Если прививки нетЕсли же вас укусил клещ, а прививки нет, следует непременно обратиться за медицинской помощью и не затягивать с этим, рекомендует он.Обращаться следует в травмпункт медучреждения, уточнил Грыга. Здесь клеща вытаскивают и при необходимости проводят первичную хирургическую обработку ранки от укуса на теле.Тут же, в травмпункте, можно попросить сделать вам укол иммуноглобулина против клещевого вирусного энцефалита, сказал врач. Это экстренная превентивная мера, прибегнуть к которой можно не позднее первых трех суток после укуса.При желании пациент может оставить заявку на проведение исследования клеща "на носительство тех или иных инфекций, ведь помимо клещевого вирусного энцефалита он может быть переносчиком и ряда других заболеваний, таких как клещевой боррелиоз и другие", добавил Грыга.Услуга эта будет платной, поскольку такой тест "не входит в рамки ОМС на сегодняшний день", уточнил он. При этом стоимость ее, по словам медика, "вполне адекватная, так как занимаются этим не "частники". В Севастополе такие обследования проводятся в двух лабораториях медорганизаций города.И для профилактикиВрач обратил внимание на то, что вакцинации от клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) и ряда других заболеваний, которые переносят клещи с укусом, не существует. Поэтому всем, включая привитых от вирусного энцефалита, следует помнить о необходимости проводить профилактические мероприятия.В частности, акарицидную обработку придомовой территории, своего двора и сада, а также домашних животных, которые также могут заболеть, уточнил Грыга."То есть не только городские власти должны этим заниматься в общественных пространствах, но и сами граждане, кто хочет себя защитить, свой участок. Мероприятие не бесплатное, и каждый рассчитывает тут на собственные силы", – сказал эпидемиолог.Наибольшему риску заражения инфекцией из-за укуса клещей подвержены крымчане, которые живут или работают вблизи зеленых насаждений, в лесостепной зоне, в частном секторе, сказал он. Но и кратковременный отдых на природе может обернуться неприятностью и рисками.
Поэтому если вы непривиты и выходите в зеленые насаждения, то лучше заранее обработать себя соответствующими репеллентами для защиты непосредственно от клещей, подытожил эксперт.

