На Кубани автомобиль столкнулся с пассажирским поездом – водитель погиб
На Кубани автомобиль столкнулся с пассажирским поездом – водитель погиб
2026-05-17T09:11
2026-05-17T09:20
В Краснодарском крае столкнулись пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск и автомобиль, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.В результате происшествия погиб водитель автомобиля, схода подвижного состава не допущено, сообщили в прокуратуре.Исполняющим обязанности Краснодарского транспортного прокурора координируется деятельность правоохранительных органов на месте происшествия, обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.
новости, краснодарский край, железная дорога, поезд, происшествия, южная транспортная прокуратура, дтп
На Кубани автомобиль столкнулся с пассажирским поездом – водитель погиб

09:11 17.05.2026 (обновлено: 09:20 17.05.2026)
 
© Южная транспортная прокуратураДТП в Краснодарском крае
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае столкнулись пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск и автомобиль, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
"Сегодня, 17 мая 2026 года, между станциями Динская и Пластуновская Северо-Кавказской железной дороги произошло столкновение выехавшего на железнодорожные пути автомобиля с пассажирским поездом сообщением "Адлер – Нижневартовск", – проинформировали в ведомстве.
В результате происшествия погиб водитель автомобиля, схода подвижного состава не допущено, сообщили в прокуратуре.
Исполняющим обязанности Краснодарского транспортного прокурора координируется деятельность правоохранительных органов на месте происшествия, обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.
