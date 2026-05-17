Массированный удар ВСУ по регионам России и ЧС из-за Эболы: главное за день

2026-05-17T21:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Террористические атаки ВСУ на регионы России. Задержка поездов по направлению из Крыма. Условия США в ответ на мирный план Ирана. Риски распространения вируса Эбола в России. Молодежная неделя любви в Новом Херсонесе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Террористические атаки ВСУВ ночь на воскресенье и в течение дня ВСУ продолжали попытки террористических атак на Крым и другие регионы России. В Севастополе ночью военные сбили 25 беспилотников – часть города в течение дня была обесточена. Москву атаковали более 120 дронов – при ударе по НПЗ ранения получили 12 человек. При масштабном налете дронов ВСУ на Подмосковье погибли и ранены люди. Обломки БПЛА упали на детский лагерь на побережье Таганрогского залива в Ростовской области и в аэропорту Шереметьево. Всего за ночь были ликвидированы 556 беспилотников, утром – еще 30, в течение дня – еще 42 и 36. На полуострове дважды в течение дня объявляли ракетную опасность.Задержка поездов из КрымаОстановка движения на Крымском мосту, произошедшая 16 мая, привела к задержкам движения поездов. В воскресенье в течение дня число опаздывающих составов менялось. По последним данным компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", в пути все еще задерживаются четыре поезда, следующих по направлению из Крыма.Условия США для ИранаСША выдвинули предложение из пяти пунктов в ответ на мирную инициативу для Ирана. Как сообщило в воскресенье иранское агентство Fars, среди пунктов – передача США 400 кг урана, а также отказ от выплат любого рода репараций и компенсаций со стороны США, продолжение деятельности только одного из ядерных объектов Ирана, отказ от разморозки даже 25% заблокированных иранских активов. При этом остановка боевых действий, по мнению Вашингтона, должна "повсеместно зависеть" от окончания переговоров.Риски по ЭболеВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств, следует из заявления организации, сделанного в воскресенье. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, рисков распространения Эболы в России сейчас нет, во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль.Молодежная неделя любви в Новом ХерсонесеМолодежная неделя Тавриды "Владимир + Анна = Любовь, изменившая мир" стартовала в Новом Херсонесе с 17 по 24 мая. Программа приурочена ко Дню Крещения святого равноапостольного великого князя Владимира с его дружиной в Херсонесе Таврическом. В ее рамках запланированы открытые дискуссии, показ мод и караоке, гастрофестиваль, театрализованного действа и другие мероприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

