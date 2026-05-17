Рейтинг@Mail.ru
Массированный удар ВСУ по регионам России и ЧС из-за Эболы: главное за день - РИА Новости Крым, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260517/massirovannyy-udar-vsu-po-regionam-rossii-i-chs-iz-za-eboly-glavnoe-za-den-1156086659.html
Массированный удар ВСУ по регионам России и ЧС из-за Эболы: главное за день
Массированный удар ВСУ по регионам России и ЧС из-за Эболы: главное за день - РИА Новости Крым, 17.05.2026
Массированный удар ВСУ по регионам России и ЧС из-за Эболы: главное за день
Террористические атаки ВСУ на регионы России. Задержка поездов по направлению из Крыма. Условия США в ответ на мирный план Ирана. Риски распространения вируса... РИА Новости Крым, 17.05.2026
2026-05-17T21:43
2026-05-17T21:43
новости крыма
крым
новости севастополя
севастополь
новости
россия
в мире
главное за день
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_b421a937300f9e90e87675b790f12662.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Террористические атаки ВСУ на регионы России. Задержка поездов по направлению из Крыма. Условия США в ответ на мирный план Ирана. Риски распространения вируса Эбола в России. Молодежная неделя любви в Новом Херсонесе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Террористические атаки ВСУВ ночь на воскресенье и в течение дня ВСУ продолжали попытки террористических атак на Крым и другие регионы России. В Севастополе ночью военные сбили 25 беспилотников – часть города в течение дня была обесточена. Москву атаковали более 120 дронов – при ударе по НПЗ ранения получили 12 человек. При масштабном налете дронов ВСУ на Подмосковье погибли и ранены люди. Обломки БПЛА упали на детский лагерь на побережье Таганрогского залива в Ростовской области и в аэропорту Шереметьево. Всего за ночь были ликвидированы 556 беспилотников, утром – еще 30, в течение дня – еще 42 и 36. На полуострове дважды в течение дня объявляли ракетную опасность.Задержка поездов из КрымаОстановка движения на Крымском мосту, произошедшая 16 мая, привела к задержкам движения поездов. В воскресенье в течение дня число опаздывающих составов менялось. По последним данным компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", в пути все еще задерживаются четыре поезда, следующих по направлению из Крыма.Условия США для ИранаСША выдвинули предложение из пяти пунктов в ответ на мирную инициативу для Ирана. Как сообщило в воскресенье иранское агентство Fars, среди пунктов – передача США 400 кг урана, а также отказ от выплат любого рода репараций и компенсаций со стороны США, продолжение деятельности только одного из ядерных объектов Ирана, отказ от разморозки даже 25% заблокированных иранских активов. При этом остановка боевых действий, по мнению Вашингтона, должна "повсеместно зависеть" от окончания переговоров.Риски по ЭболеВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств, следует из заявления организации, сделанного в воскресенье. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, рисков распространения Эболы в России сейчас нет, во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль.Молодежная неделя любви в Новом ХерсонесеМолодежная неделя Тавриды "Владимир + Анна = Любовь, изменившая мир" стартовала в Новом Херсонесе с 17 по 24 мая. Программа приурочена ко Дню Крещения святого равноапостольного великого князя Владимира с его дружиной в Херсонесе Таврическом. В ее рамках запланированы открытые дискуссии, показ мод и караоке, гастрофестиваль, театрализованного действа и другие мероприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260517/chernomorskiy-flot-unichtozhil-shest-bezekipazhnykh-katerov-vsu-1156081031.html
https://crimea.ria.ru/20260517/kogda-v-krymu-progreetsya-more-1156085681.html
https://crimea.ria.ru/20260517/inflyatsionnyy-shok-ssha-nakroet-masshtabnyy-krizis-iz-za-vzleta-tsen-i-laviny-bankrotstv-1156079968.html
https://crimea.ria.ru/20260517/nashestvie-kleschey-v-krymu--kak-uberechsya-ot-opasnykh-zabolevaniy-1155990745.html
https://crimea.ria.ru/20260517/kak-vkusno-poest-i-vyigrat-putevku-v-krym--novyy-proekt-minkurortov-1156031397.html
крым
севастополь
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_e2047c5947058889d3159e24f6a1aa54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, новости, россия, в мире, главное за день
Массированный удар ВСУ по регионам России и ЧС из-за Эболы: главное за день

Массированный удар ВСУ по регионам России и ЧС из-за Эболы в Африке – главное за день

21:43 17.05.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Террористические атаки ВСУ на регионы России. Задержка поездов по направлению из Крыма. Условия США в ответ на мирный план Ирана. Риски распространения вируса Эбола в России. Молодежная неделя любви в Новом Херсонесе.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Террористические атаки ВСУ

В ночь на воскресенье и в течение дня ВСУ продолжали попытки террористических атак на Крым и другие регионы России. В Севастополе ночью военные сбили 25 беспилотников – часть города в течение дня была обесточена. Москву атаковали более 120 дронов – при ударе по НПЗ ранения получили 12 человек. При масштабном налете дронов ВСУ на Подмосковье погибли и ранены люди. Обломки БПЛА упали на детский лагерь на побережье Таганрогского залива в Ростовской области и в аэропорту Шереметьево. Всего за ночь были ликвидированы 556 беспилотников, утром – еще 30, в течение дня – еще 42 и 36. На полуострове дважды в течение дня объявляли ракетную опасность.
Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ
12:13
Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ

Задержка поездов из Крыма

Остановка движения на Крымском мосту, произошедшая 16 мая, привела к задержкам движения поездов. В воскресенье в течение дня число опаздывающих составов менялось. По последним данным компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", в пути все еще задерживаются четыре поезда, следующих по направлению из Крыма.
Судак - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
20:48
Когда в Крыму прогреется море

Условия США для Ирана

США выдвинули предложение из пяти пунктов в ответ на мирную инициативу для Ирана. Как сообщило в воскресенье иранское агентство Fars, среди пунктов – передача США 400 кг урана, а также отказ от выплат любого рода репараций и компенсаций со стороны США, продолжение деятельности только одного из ядерных объектов Ирана, отказ от разморозки даже 25% заблокированных иранских активов. При этом остановка боевых действий, по мнению Вашингтона, должна "повсеместно зависеть" от окончания переговоров.
Скульптурная композиция художника Дэвид Датуна перед зданием Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
21:09
Инфляционный шок: США накроет масштабный кризис из-за взлета цен и лавины банкротств

Риски по Эболе

ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств, следует из заявления организации, сделанного в воскресенье. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, рисков распространения Эболы в России сейчас нет, во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль.
Знак Осторожно! Клещи! на горе Аю-Даг (Медведь-гора) в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
10:27Эксклюзивы РИА Новости Крым
Нашествие клещей в Крыму – как уберечься от опасных заболеваний

Молодежная неделя любви в Новом Херсонесе

Молодежная неделя Тавриды "Владимир + Анна = Любовь, изменившая мир" стартовала в Новом Херсонесе с 17 по 24 мая. Программа приурочена ко Дню Крещения святого равноапостольного великого князя Владимира с его дружиной в Херсонесе Таврическом. В ее рамках запланированы открытые дискуссии, показ мод и караоке, гастрофестиваль, театрализованного действа и другие мероприятия.
Проект Вкусные истории Крыма
18:10
Как вкусно поесть и выиграть путевку в Крым – новый проект минкурортов
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольНовостиРоссияВ миреГлавное за день
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:43Массированный удар ВСУ по регионам России и ЧС из-за Эболы: главное за день
21:16Еще 36 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и восемью регионами РФ
21:13Крымский мост закрыт второй раз за день
21:09Инфляционный шок: США накроет масштабный кризис из-за взлета цен и лавины банкротств
20:48Когда в Крыму прогреется море
20:32Бронировать осень надо сейчас: что будет с ценами на отдых в Крыму
20:02Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по самбо
19:51"Крутые соты": жителей и гостей Симферополя приглашают искать пчел
19:28Права ребенка: какие проблемы решает детский омбудсмен в Крыму
19:10Как оформить дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью
18:48Когда в Крыму начнут принимать заявления на новую семейную выплату
18:30Готовится арест Елены Зеленской: НАБУ и САП завершают расследование
18:10Как вкусно поесть и выиграть путевку в Крым – новый проект минкурортов
17:52Субтропики и перебор по осадкам: погода на следующую неделю в Крыму
17:31Задержка поездов из Крыма – ситуация к этому часу
17:08В заказнике Мыс Айя готовят к летнему сезону палаточный лагерь
16:57В Севастополе возобновили движение морского транспорта
16:52Памяти атомщика Щелкина: борьба за Крымскую АЭС
16:27Авария на линии "Крымэнерго" – частично обесточен южный берег полуострова
16:16В Севастополе в третий раз закрыли рейд
Лента новостейМолния