Масштабный налет дронов ВСУ на Подмосковье – погибли и ранены люди - РИА Новости Крым, 17.05.2026
Масштабный налет дронов ВСУ на Подмосковье – погибли и ранены люди
Три человека погибли и четверо ранены при атаке беспилотников на Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости Крым, 17.05.2026
07:07 17.05.2026 (обновлено: 07:45 17.05.2026)
 
В Химках (мкр. Старбеево) из-за попадания БПЛА в частный дом погибла женщина. Еще один человек находится под завалами. Мужчина и женщина погибли в деревне Погорелки (Мытищи) – там БПЛА попал в строящийся дом. От обломков повреждения получил еще один дом – там пострадавших нет, проинформировал губернатор.
В мкр. Путилково в Красногорске БПЛА попал в многоквартирных жилой дом, пострадали несколько квартир. Из жителей никто не пострадал, также сообщил Воробьев.
В Истре зафиксировано попадание БПЛА в жилые дома: многоквартирный в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в поселке Агрогородок. По предварительной информации, пострадали трое мужчин и одна женщина, проинформировал глава региона.
Еще один частный дом загорелся из-за падения БПЛА в деревне Субботино (Наро-Фоминский округ). По предварительной информации, пострадавших нет, подчеркнул Вороьбев.
И сообщил, что были атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. На всех адресах работают пожарные, сотрудники МЧС, полиции и администраций.
Более 120 беспилотников атаковали Москву – при ударе по НПЗ ранены 12 человек
