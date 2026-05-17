Масштабный налет дронов ВСУ на Подмосковье – погибли и ранены люди

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Три человека погибли и четверо ранены при атаке беспилотников на Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.В Химках (мкр. Старбеево) из-за попадания БПЛА в частный дом погибла женщина. Еще один человек находится под завалами. Мужчина и женщина погибли в деревне Погорелки (Мытищи) – там БПЛА попал в строящийся дом. От обломков повреждения получил еще один дом – там пострадавших нет, проинформировал губернатор.В мкр. Путилково в Красногорске БПЛА попал в многоквартирных жилой дом, пострадали несколько квартир. Из жителей никто не пострадал, также сообщил Воробьев.В Истре зафиксировано попадание БПЛА в жилые дома: многоквартирный в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в поселке Агрогородок. По предварительной информации, пострадали трое мужчин и одна женщина, проинформировал глава региона.Еще один частный дом загорелся из-за падения БПЛА в деревне Субботино (Наро-Фоминский округ). По предварительной информации, пострадавших нет, подчеркнул Вороьбев.И сообщил, что были атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. На всех адресах работают пожарные, сотрудники МЧС, полиции и администраций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Химках (мкр. Старбеево) из-за попадания БПЛА в частный дом погибла женщина. Еще один человек находится под завалами. Мужчина и женщина погибли в деревне Погорелки (Мытищи) – там БПЛА попал в строящийся дом. От обломков повреждения получил еще один дом – там пострадавших нет, проинформировал губернатор.
В мкр. Путилково в Красногорске БПЛА попал в многоквартирных жилой дом, пострадали несколько квартир. Из жителей никто не пострадал, также сообщил Воробьев.
В Истре зафиксировано попадание БПЛА в жилые дома: многоквартирный в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в поселке Агрогородок. По предварительной информации, пострадали трое мужчин и одна женщина, проинформировал глава региона.
Еще один частный дом загорелся из-за падения БПЛА в деревне Субботино (Наро-Фоминский округ). По предварительной информации, пострадавших нет, подчеркнул Вороьбев.
И сообщил, что были атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. На всех адресах работают пожарные, сотрудники МЧС, полиции и администраций.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601