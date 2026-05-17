Крымский мост закрыт второй раз за день
2026-05-17T21:13
21:13 17.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за день. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
