"Крутые соты": жителей и гостей Симферополя приглашают искать пчел - РИА Новости Крым, 17.05.2026
"Крутые соты": жителей и гостей Симферополя приглашают искать пчел
"Крутые соты": жителей и гостей Симферополя приглашают искать пчел
В крымской столице пройдет инфотур "Крутые соты", участникам которого расскажут интересные факты и предложат искать знаменитых симферопольских кованых пчелок... РИА Новости Крым, 17.05.2026
новости крыма
симферополь
городская среда
памятники крыма
крым
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В крымской столице пройдет инфотур "Крутые соты", участникам которого расскажут интересные факты и предложат искать знаменитых симферопольских кованых пчелок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Двухчасовую экскурсию проведет экскурсовод Алина Волын. Прогулка начнется в 9 часов утра в Екатерининском саду, у памятника Екатерине II. Экскурсанты узнают интересные факты о пчелах и соберут уникальную "коллекцию маленьких горожан". Стать участником инфотура можно по предварительной регистрации. Места ограничены, предупреждают в столичной мэрии.Пчела – символ Симферополя. Проект "Симферопольские пчелы" существует с 2018 года. На сегодня в столице республики установлено более 40 тематических фигурок пчел, все они отражены на интерактивной карте города. Причем далеко не все расположены на видных местах – есть специальные маршруты-квесты, которые предлагают отыскать всех пчел. Каждая пчелка уникальна и создается по индивидуальному рисунку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:История, архитектура и пчелы: чем Симферополь может привлечь туристов"Симферопольские пчелы": проект крымских студентов отмечен наградойСимферополю подарили кованую пчелу – видео
В Симферополе пройдет инфотур "Крутые соты" по случаю Всемирного дня пчел – мэрия

19:51 17.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В крымской столице пройдет инфотур "Крутые соты", участникам которого расскажут интересные факты и предложат искать знаменитых симферопольских кованых пчелок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"24 мая приглашаем вас в увлекательный инфотур "Крутые соты", посвященный Всемирному дню пчел, который отмечается 20 мая", – сказано в сообщении.
Двухчасовую экскурсию проведет экскурсовод Алина Волын. Прогулка начнется в 9 часов утра в Екатерининском саду, у памятника Екатерине II. Экскурсанты узнают интересные факты о пчелах и соберут уникальную "коллекцию маленьких горожан". Стать участником инфотура можно по предварительной регистрации. Места ограничены, предупреждают в столичной мэрии.
Пчела – символ Симферополя. Проект "Симферопольские пчелы" существует с 2018 года. На сегодня в столице республики установлено более 40 тематических фигурок пчел, все они отражены на интерактивной карте города. Причем далеко не все расположены на видных местах – есть специальные маршруты-квесты, которые предлагают отыскать всех пчел. Каждая пчелка уникальна и создается по индивидуальному рисунку.
