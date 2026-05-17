"Крутые соты": жителей и гостей Симферополя приглашают искать пчел

В крымской столице пройдет инфотур "Крутые соты", участникам которого расскажут интересные факты и предложат искать знаменитых симферопольских кованых пчелок...

2026-05-17T19:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В крымской столице пройдет инфотур "Крутые соты", участникам которого расскажут интересные факты и предложат искать знаменитых симферопольских кованых пчелок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Двухчасовую экскурсию проведет экскурсовод Алина Волын. Прогулка начнется в 9 часов утра в Екатерининском саду, у памятника Екатерине II. Экскурсанты узнают интересные факты о пчелах и соберут уникальную "коллекцию маленьких горожан". Стать участником инфотура можно по предварительной регистрации. Места ограничены, предупреждают в столичной мэрии.Пчела – символ Симферополя. Проект "Симферопольские пчелы" существует с 2018 года. На сегодня в столице республики установлено более 40 тематических фигурок пчел, все они отражены на интерактивной карте города. Причем далеко не все расположены на видных местах – есть специальные маршруты-квесты, которые предлагают отыскать всех пчел. Каждая пчелка уникальна и создается по индивидуальному рисунку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:История, архитектура и пчелы: чем Симферополь может привлечь туристов"Симферопольские пчелы": проект крымских студентов отмечен наградойСимферополю подарили кованую пчелу – видео

