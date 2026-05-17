Когда в Крыму прогреется море
Море в Крыму прогреется с наступлением календарного лета
© РИА Новости КрымСудак
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Температура морской воды у берегов крымского полуострова достигнет комфортных значений с наступлением календарного лета. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Он заметил, что говорить о том, что на предстоящей неделе уже можно будет готовиться к купальному сезону, рановато.
"Температура в море составит +14...+16. Маловероятно, что температура в море достигнет уже того нижнего предела комфорта, который открывает купальный сезон. Придется еще подождать наступления календарного лета, когда ситуация существенно изменится в лучшую сторону", – советует Тишковец.
По мнению специалиста, не стоит рассчитывать на это раньше июня, потому что вторая половина мая в Крыму не обещает быть выдающейся по температурным результатам. Соответственно, вода еще вряд ли прогреется до тех 18-20 градусов, которые открывают сезон.
"С наступлением календарного лета температурный режим будет точь-в-точь соответствовать норме климата, который определен. Для Симферополя это ночные +14,5 и дневные +26,5 градусов. По температуре в Крыму июнь обещает быть ровным и точно укладываться в рамки климатической нормы, но по осадкам может быть с небольшим перебором в северной половине Крыма, буквально процентов на 15", – прогнозирует эксперт.