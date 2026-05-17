Когда в Крыму начнут принимать заявления на новую семейную выплату

2026-05-17T18:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. С 1 июня Отделение Социального фонда РФ по Республике Крым начнет принимать заявления на получение новой семейной выплаты для работающих родителей двух и более детей. Об этом сообщили в пресс-службе СФР по Крыму.Получить новую меру поддержки может каждый из работающих родителей в семье, где среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину регионального прожиточного минимума за предыдущий год. В Крыму в 2025 году эта сумма составляла 25 801 рублей.Выплата предусмотрена для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей до 18 лет или до 23 лет, если ребенок обучается очно.Кроме того, обязательным условием является получение дохода от трудовой деятельности в течение предыдущего года и своевременное перечисление НДФЛ. Также заявитель и дети должны иметь российское гражданство и постоянно проживать в России.Ранее сообщалось, что более трех тысяч крымских семей получили единовременные выплаты при рождении ребенка в этом году. Разовая мера поддержки предоставляется одному из родителей, опекунов или усыновителей, и положена всем крымским семьям на каждого ребенка независимо от уровня дохода. Размер единовременного пособия после февральской индексации составляет 28 450,45 руб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплатыВ Крыму во второй раз за год проиндексировали пенсииВ Крыму изменился порядок оформления единого пособия

