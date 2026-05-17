Рейтинг@Mail.ru
Херсонская и Запорожская области обесточены - РИА Новости Крым, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260517/khersonskaya-i-zaporozhskaya-oblasti-obestocheny-1156079508.html
Херсонская и Запорожская области обесточены
Херсонская и Запорожская области обесточены - РИА Новости Крым, 17.05.2026
Херсонская и Запорожская области обесточены
Херсонская и Запорожская области обесточены утром в воскресенье. Об этом сообщают власти регионов. РИА Новости Крым, 17.05.2026
2026-05-17T11:02
2026-05-17T11:02
новости
херсонская область
запорожская область
владимир сальдо
евгений балицкий
отключение электроэнергии
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146908537_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_6cc2ac1de7014ad8e2c28388fe9983f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Херсонская и Запорожская области обесточены утром в воскресенье. Об этом сообщают власти регионов.также частично обесточена Запорожская область, проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий.Он отметил, что повреждения на сетях возникли в результате атак ВСУ. Энергетики и аварийные службы работают на местах, чтобы как можно быстрее вернуть электричество потребителям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Россети" построят на юге России накопители энергии и создадут энергокольцоНити света: как строили энергомост в КрымДа будет свет: в районах Севастополя обновляют воздушные линии электропередачи
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146908537_223:167:1280:960_1920x0_80_0_0_83656136dda913c646c4add0f6a7877b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, херсонская область, запорожская область, владимир сальдо, евгений балицкий, отключение электроэнергии, атаки всу
Херсонская и Запорожская области обесточены

Херсонская и Запорожская области остались без света – власти

11:02 17.05.2026
 
© Администрация Херсонской областиЛЭП
ЛЭП
© Администрация Херсонской области
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Херсонская и Запорожская области обесточены утром в воскресенье. Об этом сообщают власти регионов.
"Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены", – написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем канале в МАКС.
также частично обесточена Запорожская область, проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий.
"Отключения затронули значительную часть региона. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электропитания", – сообщил Балицкий .
Он отметил, что повреждения на сетях возникли в результате атак ВСУ. Энергетики и аварийные службы работают на местах, чтобы как можно быстрее вернуть электричество потребителям.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Россети" построят на юге России накопители энергии и создадут энергокольцо
Нити света: как строили энергомост в Крым
Да будет свет: в районах Севастополя обновляют воздушные линии электропередачи
 
НовостиХерсонская областьЗапорожская областьВладимир СальдоЕвгений БалицкийОтключение электроэнергииАтаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:37Повреждение ЛЭП из-за атаки ВСУ на Севастополь: как идут ремонтные работы
12:16Более 1000 беспилотников запустили ВСУ по регионам России
12:13Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ
12:08Владимир и Анна: в Новом Херсонесе пройдет молодежная неделя о любви
11:37Эпидемия Эболы в Конго и Уганде – ВОЗ заявила о ЧС международного значения
11:11Обломки БПЛА упали на детский лагерь на побережье Таганрогского залива
11:02Херсонская и Запорожская области обесточены
10:27Нашествие клещей в Крыму – как уберечься от опасных заболеваний
09:52Восемь поездов задерживаются в пути после перекрытия Крымского моста
09:3030 дронов ликвидировали за два часа над Крымом и другими регионами России
09:27В Севастополе возобновили движение морского транспорта
09:11На Кубани автомобиль столкнулся с пассажирским поездом – водитель погиб
08:52В Севастополе закрыли рейд
08:11Крымский мост: обстановка на транспортном переходе
08:04Обломки БПЛА упали в аэропорту Шереметьево
07:36556 беспилотников атаковали ночью Крым и другие регионы России
07:07Масштабный налет дронов ВСУ на Подмосковье – погибли и ранены люди
07:04Более 120 беспилотников атаковали Москву – при ударе по НПЗ ранены 12 человек
06:57Севастополь отразил удар БПЛА с большим количеством взрывчатки – повреждены дома и ЛЭП
00:01Летнее тепло: погода в Крыму в воскресенье
Лента новостейМолния