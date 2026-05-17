Как вкусно поесть и выиграть путевку в Крым – новый проект минкурортов
Первые 20 крымских ресторанов присоединились к участию гастрономическом проекте-путешествии "Вкусные истории Крыма". Теперь крымчане, заказав гастропару сезона... РИА Новости Крым, 17.05.2026
К гастрономическому проекту "Вкусные истории Крыма" присоединились 20 ресторанов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Первые 20 крымских ресторанов присоединились к участию гастрономическом проекте-путешествии "Вкусные истории Крыма". Теперь крымчане, заказав гастропару сезона в одном из этих заведений, смогут не только попробовать блюда местной кухни из локальных продуктов, но и выиграть путевку на отдых. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов республики.
"Первые 20 ресторанов Крыма принимают участие в гастрономическом проекте-путешествии "Вкусные истории Крыма" <...> Крымчанам и гостям полуострова предлагается увлекательное гастрономическое путешествие по Крыму, которое поможет узнать регион по-новому, через локальные продукты и местные кулинарные традиции", – говорится в сообщении.
Проект реализует Министерство курортов и туризма Республики Крым в рамках Года крымского гостеприимства.
В рамках проекта рестораны Крыма разработали специальные сезонные гастропары – продуманные сочетания блюд и напитков, которые отражают местный колорит. В течение всего года или пяти сезонов заведения будут презентовать авторское блюдо из крымских продуктов и идеально подобранный к нему напиток. Более того, все по специальной промоцене – только в рамках текущего сезона. Количество ресторанов может вырасти, добавили в пресс-службе.
В зависимости от сезона, гостям предложат следующее:
"Ягодные истории" (май–июнь): клубника, черешня, шелковица, малина;
"Фруктовые истории" (июль–август): абрикос, слива, персики, инжир, арбуз, дыня, груши;
"Десертные истории" (сентябрь–октябрь): хурма, айва, виноград, гранат, кизил;
"Морские истории" (октябрь–ноябрь): бычок, ставрида, барабулька, сарган, мидии, рапаны, креветки, керченская сельдь;
"Праздничные истории" (декабрь–январь): новогодние блюда и напитки с акцентом на крымские продукты.
По итогам каждого сезона участники проекта могут принять участие в розыгрыше путевки в Крым, для этого нужно зарегистрироваться на странице
проекта, выбрать ресторан-участник и посетить его.
Проект "Вкусные истории Крыма"
запустили в мае.
Крымский ресторатор, заслуженный работник курортов и туризма РК Вячеслав Сивожелезов рассказывал, что первые десять рестораторов подписали манифест крымской кухни
, принятый в Совете Министров РК. Разработанная методология включает в себя четкие критерии по набору локальных продуктов, входящих в крымское меню.
