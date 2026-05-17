Рейтинг@Mail.ru
Как вкусно поесть и выиграть путевку в Крым – новый проект минкурортов - РИА Новости Крым, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260517/kak-vkusno-poest-i-vyigrat-putevku-v-krym--novyy-proekt-minkurortov-1156031397.html
Как вкусно поесть и выиграть путевку в Крым – новый проект минкурортов
Как вкусно поесть и выиграть путевку в Крым – новый проект минкурортов - РИА Новости Крым, 17.05.2026
Как вкусно поесть и выиграть путевку в Крым – новый проект минкурортов
Первые 20 крымских ресторанов присоединились к участию гастрономическом проекте-путешествии "Вкусные истории Крыма". Теперь крымчане, заказав гастропару сезона... РИА Новости Крым, 17.05.2026
2026-05-17T18:10
2026-05-17T18:10
минкурортов крыма
крым
новости крыма
гастротуризм
ресторан
еда
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0f/1156029718_0:98:1179:761_1920x0_80_0_0_3a4624ed75449bc421661cde3743f724.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Первые 20 крымских ресторанов присоединились к участию гастрономическом проекте-путешествии "Вкусные истории Крыма". Теперь крымчане, заказав гастропару сезона в одном из этих заведений, смогут не только попробовать блюда местной кухни из локальных продуктов, но и выиграть путевку на отдых. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов республики.Проект реализует Министерство курортов и туризма Республики Крым в рамках Года крымского гостеприимства.В рамках проекта рестораны Крыма разработали специальные сезонные гастропары – продуманные сочетания блюд и напитков, которые отражают местный колорит. В течение всего года или пяти сезонов заведения будут презентовать авторское блюдо из крымских продуктов и идеально подобранный к нему напиток. Более того, все по специальной промоцене – только в рамках текущего сезона. Количество ресторанов может вырасти, добавили в пресс-службе.В зависимости от сезона, гостям предложат следующее:"Ягодные истории" (май–июнь): клубника, черешня, шелковица, малина;"Фруктовые истории" (июль–август): абрикос, слива, персики, инжир, арбуз, дыня, груши;"Десертные истории" (сентябрь–октябрь): хурма, айва, виноград, гранат, кизил;"Морские истории" (октябрь–ноябрь): бычок, ставрида, барабулька, сарган, мидии, рапаны, креветки, керченская сельдь;"Праздничные истории" (декабрь–январь): новогодние блюда и напитки с акцентом на крымские продукты.По итогам каждого сезона участники проекта могут принять участие в розыгрыше путевки в Крым, для этого нужно зарегистрироваться на странице проекта, выбрать ресторан-участник и посетить его.Проект "Вкусные истории Крыма" запустили в мае.Крымский ресторатор, заслуженный работник курортов и туризма РК Вячеслав Сивожелезов рассказывал, что первые десять рестораторов подписали манифест крымской кухни, принятый в Совете Министров РК. Разработанная методология включает в себя четкие критерии по набору локальных продуктов, входящих в крымское меню.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MАКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму устрица плодится и множится – на Донузлаве растят своих моллюсковКрым готовит для туристов гастрономические сюрпризыК концу года появится ГОСТ на русскую кухню
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0f/1156029718_18:0:1162:858_1920x0_80_0_0_e0f7fa61e5aeb659ec2b7f086dd308ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минкурортов крыма, крым, новости крыма, гастротуризм, ресторан, еда
Как вкусно поесть и выиграть путевку в Крым – новый проект минкурортов

К гастрономическому проекту "Вкусные истории Крыма" присоединились 20 ресторанов

18:10 17.05.2026
 
© Пресс-служба Минкурортов КрымаПроект "Вкусные истории Крыма"
Проект Вкусные истории Крыма
© Пресс-служба Минкурортов Крыма
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Первые 20 крымских ресторанов присоединились к участию гастрономическом проекте-путешествии "Вкусные истории Крыма". Теперь крымчане, заказав гастропару сезона в одном из этих заведений, смогут не только попробовать блюда местной кухни из локальных продуктов, но и выиграть путевку на отдых. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов республики.

"Первые 20 ресторанов Крыма принимают участие в гастрономическом проекте-путешествии "Вкусные истории Крыма" <...> Крымчанам и гостям полуострова предлагается увлекательное гастрономическое путешествие по Крыму, которое поможет узнать регион по-новому, через локальные продукты и местные кулинарные традиции", – говорится в сообщении.

Проект реализует Министерство курортов и туризма Республики Крым в рамках Года крымского гостеприимства.
В рамках проекта рестораны Крыма разработали специальные сезонные гастропары – продуманные сочетания блюд и напитков, которые отражают местный колорит. В течение всего года или пяти сезонов заведения будут презентовать авторское блюдо из крымских продуктов и идеально подобранный к нему напиток. Более того, все по специальной промоцене – только в рамках текущего сезона. Количество ресторанов может вырасти, добавили в пресс-службе.
© Пресс-служба Минкурортов КрымаПроект "Вкусные истории Крыма"
Проект Вкусные истории Крыма
© Пресс-служба Минкурортов Крыма
Проект "Вкусные истории Крыма"
В зависимости от сезона, гостям предложат следующее:
"Ягодные истории" (май–июнь): клубника, черешня, шелковица, малина;
"Фруктовые истории" (июль–август): абрикос, слива, персики, инжир, арбуз, дыня, груши;
"Десертные истории" (сентябрь–октябрь): хурма, айва, виноград, гранат, кизил;
"Морские истории" (октябрь–ноябрь): бычок, ставрида, барабулька, сарган, мидии, рапаны, креветки, керченская сельдь;
"Праздничные истории" (декабрь–январь): новогодние блюда и напитки с акцентом на крымские продукты.
По итогам каждого сезона участники проекта могут принять участие в розыгрыше путевки в Крым, для этого нужно зарегистрироваться на странице проекта, выбрать ресторан-участник и посетить его.
Проект "Вкусные истории Крыма" запустили в мае.
Крымский ресторатор, заслуженный работник курортов и туризма РК Вячеслав Сивожелезов рассказывал, что первые десять рестораторов подписали манифест крымской кухни, принятый в Совете Министров РК. Разработанная методология включает в себя четкие критерии по набору локальных продуктов, входящих в крымское меню.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MАКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму устрица плодится и множится – на Донузлаве растят своих моллюсков
Крым готовит для туристов гастрономические сюрпризы
К концу года появится ГОСТ на русскую кухню
 
Минкурортов КрымаКрымНовости КрымаГастротуризмРесторанЕда
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10Как вкусно поесть и выиграть путевку в Крым – новый проект минкурортов
17:52Субтропики и перебор по осадкам: погода на следующую неделю в Крыму
17:31Задержка поездов из Крыма – ситуация к этому часу
17:08В заказнике Мыс Айя готовят к летнему сезону палаточный лагерь
16:57В Севастополе возобновили движение морского транспорта
16:52Памяти атомщика Щелкина: борьба за Крымскую АЭС
16:27Авария на линии "Крымэнерго" – частично обесточен южный берег полуострова
16:16В Севастополе в третий раз закрыли рейд
16:07Ребенок должен быть в семье: как проблему сиротства решают в Крыму
15:51В Севастополе восстановили энергоснабжение после атаки ВСУ
15:20В Севастополе открыли рейд
15:15Крымский мост – движение возобновлено
15:08В Крыму объявлен отбой ракетной опасности
14:57В Крыму повторно объявлена ракетная опасность – работает ПВО
14:55Движение по Крымскому мосту перекрыто
14:47В Крыму отбой ракетной опасности
14:44США выдвинули Ирану пять условий для мирных переговоров
14:32Еще 42 дрона ВСУ ликвидировали над Крымом и шестью регионами РФ
14:28В Крыму объявлена ракетная опасность – работает ПВО
14:05В Севастополе повторно закрыли рейд
Лента новостейМолния