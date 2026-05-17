Как вкусно поесть и выиграть путевку в Крым – новый проект минкурортов - РИА Новости Крым, 17.05.2026

Первые 20 крымских ресторанов присоединились к участию гастрономическом проекте-путешествии "Вкусные истории Крыма". Теперь крымчане, заказав гастропару сезона... РИА Новости Крым, 17.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Первые 20 крымских ресторанов присоединились к участию гастрономическом проекте-путешествии "Вкусные истории Крыма". Теперь крымчане, заказав гастропару сезона в одном из этих заведений, смогут не только попробовать блюда местной кухни из локальных продуктов, но и выиграть путевку на отдых. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов республики.Проект реализует Министерство курортов и туризма Республики Крым в рамках Года крымского гостеприимства.В рамках проекта рестораны Крыма разработали специальные сезонные гастропары – продуманные сочетания блюд и напитков, которые отражают местный колорит. В течение всего года или пяти сезонов заведения будут презентовать авторское блюдо из крымских продуктов и идеально подобранный к нему напиток. Более того, все по специальной промоцене – только в рамках текущего сезона. Количество ресторанов может вырасти, добавили в пресс-службе.В зависимости от сезона, гостям предложат следующее:"Ягодные истории" (май–июнь): клубника, черешня, шелковица, малина;"Фруктовые истории" (июль–август): абрикос, слива, персики, инжир, арбуз, дыня, груши;"Десертные истории" (сентябрь–октябрь): хурма, айва, виноград, гранат, кизил;"Морские истории" (октябрь–ноябрь): бычок, ставрида, барабулька, сарган, мидии, рапаны, креветки, керченская сельдь;"Праздничные истории" (декабрь–январь): новогодние блюда и напитки с акцентом на крымские продукты.По итогам каждого сезона участники проекта могут принять участие в розыгрыше путевки в Крым, для этого нужно зарегистрироваться на странице проекта, выбрать ресторан-участник и посетить его.Проект "Вкусные истории Крыма" запустили в мае.Крымский ресторатор, заслуженный работник курортов и туризма РК Вячеслав Сивожелезов рассказывал, что первые десять рестораторов подписали манифест крымской кухни, принятый в Совете Министров РК. Разработанная методология включает в себя четкие критерии по набору локальных продуктов, входящих в крымское меню.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MАКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму устрица плодится и множится – на Донузлаве растят своих моллюсковКрым готовит для туристов гастрономические сюрпризыК концу года появится ГОСТ на русскую кухню

